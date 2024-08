Ceriale, bagnino senza contratto "beccato" dalla polizia locale: sanzionato stabilimento balneare

Sono stati effettuati alcuni controlli questa mattina da parte del personale della Polizia Locale di Ceriale insieme al personale dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Savona negli stabilimenti balneari cerialesi.

Uno stabilimento è stato sanzionato per alcune migliaia di euro in quanto veniva identificato un soggetto intento a sorvegliare i bagnanti in qualità di bagnino senza avere in corso alcun rapporto di lavoro o di collaborazione con i gestori dello stabilimento.

"I controlli hanno il compito di accertare violazioni sul luogo di lavoro e garantire la corretta applicazione dei contratti collettivi, verificando che non sussistano modalità di lavoro in nero, il rispetto delle norme in materia di diritti dei dipendenti, l’applicazione delle giuste prestazioni previdenziali e assistenziali nonché le norme di salute e sicurezza sull’ambiente di lavoro" spiegano dalla polizia locale.