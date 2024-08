Spotorno, crolla un pino in via dei Pini: pianta rimossa in giornata, poi lo smaltimento

Sono durati una mattina e solo qualche ora oltre i disagi per gli abitanti di via dei Pini a Spotorno, dove nella notte passata una pianta di pino marittimo di ingenti dimensioni è crollata bloccando la strada nel tratto a valle della via.

Nessun ferito o danno a cose e persone, solo qualche disagio ma limitato, come detto, per i residenti che per raggiungere le case hanno potuto percorrere la Sp45 e poi imboccare la strada comunale lato monte.