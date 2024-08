Alassio, Maria Paola Guarino presenta il suo libro "Il tempo è la sostanza di cui sono fatto"

L’incredibile storia di una docente scolastica dietro le sbarre. È in sintesi la realtà che Maria Paola Guarino , ex insegnante del carcere maschile di massima sicurezza di Livorno, racconta nel suo libro, Il tempo è la sostanza di cui sono fatto .

L’opera letteraria sarà presentata al pubblico di Alassio venerdì 23 agosto , in piazza della Libertà alle 21.15 con accesso libero, in una serata moderata dalla giornalista Francesca Lovatelli Caetani .

Maria Paola Guarino ha voluto mettere nero su bianco la sua esperienza in un racconto passionale, crudo, a volte perfino commovente. In cui l’autrice "mostra un’altra faccia della vita carceraria, il suo rapporto con i detenuti, la diffidenza del personale addetto alla sicurezza, i timori e lo stato d’animo di una donna che si è trovata per anni sola in una cella chiusa a doppia mandata con 30 fra criminali, assassini ed ergastolani". Che lei ha sempre definito: “i miei alunni”.