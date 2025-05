"Alassio e gli Inglesi 1875–2025": il concerto di Padovani e Bacchetti chiude in bellezza la seconda settimana di eventi e apre la strada alla terza

Sarà un evento musicale di grande prestigio a chiudere, all’insegna dell’armonia e della bellezza, il programma della seconda settimana della manifestazione “Alassio e gli Inglesi 1875–2025”, in corso nella Città del Muretto, che ha già regalato tanti momenti di successo, a partire dall'evento Alassio Pet Lover, dedicato agli amici a quattro zampe che si è svolto lo scorso sabato in Piazza Partigiani, e al Concerto dell'Orchestra Sinfonica del Ponente Ligure della scorsa domenica nella suggestiva cornice architettonica british dell'ex Chiesa Anglicana. Ed è proprio qui che domenica 11 maggio, alle ore 21, è in programma il concerto per violino e pianoforte “An English Concert”, con protagonisti due interpreti d’eccezione: il violinista Manrico Padovani e il pianista Andrea Bacchetti. Il programma della serata condurrà il pubblico in un raffinato viaggio musicale tra le note di Haendel, Beethoven, Elgar, Cyril Scott, Arvo Pärt e la celebre colonna sonora di Ennio Morricone per Nuovo Cinema Paradiso, fino alla fantasia su Otello di Heinrich Wilhelm Ernst. L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata presso la Biblioteca Civica “R. Deaglio” (0182 648078 – biblioteca@comune.alassio.sv.it).

Manrico Padovani, definito dalla critica internazionale “il mago del violino”, ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo collaborando con orchestre di fama e direttori illustri. Andrea Bacchetti, tra i più apprezzati pianisti italiani della sua generazione, vanta una carriera brillante, tra recital internazionali, musica da camera e una ricca discografia. Ospite ad Alassio lo scorso dicembre, dove ha emozionato il pubblico con uno straordinario concerto all’indomani della sua esibizione nel Concerto di Natale in Vaticano davanti a Papa Francesco, Andrea Bacchetti sottolinea in vista dell'appuntamento di domenica: “Sono molto contento di poter tornare ad esibirmi ad Alassio. È un mese per me con tanti impegni anche all’estero, ma siamo riusciti a trovare la collocazione giusta. Un concerto per violino e pianoforte è un’occasione rara per ascoltare musica da camera e celebri melodie nel cuore di tutti”.

Il concerto concluderà un fine settimana denso di appuntamenti nell’ambito della manifestazione “Alassio e gli Inglesi 1875-2025”.Sabato 10 maggio, alle ore 11, in Piazza della Libertà, si terrà un evento istituzionale con gli interventi del sindaco Marco Melgrati, delle Autorità Diplomatiche Britanniche, dello storico e saggista Alessandro Bartoli, della presidente dell’associazione “Amici dei Giardini Botanici Hanbury” Francesca Centurione Scotto Boschieri e di altri illustri ospiti. In questa occasione si svolgeranno la tavola rotonda “Il patrimonio culturale inglese ad Alassio” e la cerimonia ufficiale di scopertura della targa “Partner Garden” conferita dalla Royal Horticultural Society ai Giardini di Villa della Pergola.

Sabato 10 e domenica 11 maggio, a partire dalla mattinata, un altro grande appuntamento da non perdere è il torneo “Racchette di legno e gesti bianchi”, ispirato all’eleganza del tennis d'epoca, in programma all'Hanbury Tennis & Padel Club. Ed è qui che nella suggestiva Club House in stile coloniale che ci riporta al fascino degli anni Venti del secolo scorso, per tutto il mese di maggio, ogni giorno alle ore 17, sarà possibile partecipare all'originale “English Tea Time” in stile britannico.

Nel pomeriggio di sabato 10 maggio prenderà il via anche “Bibliomovie – Made in England for Kids”, rassegna cinematografica per bambini che si terrà ogni sabato alle ore 16 presso l’Auditorium della Biblioteca. Sempre da sabato 10 maggio, alle ore 17, presso la Richard West Memorial Gallery e l’English Library, inizierà il ciclo Letture di poeti inglesi: Giorgio Caprile e Cristina Sarti daranno voce ai versi di Shakespeare, Marlowe, Byron, Shelley e Polidori. L’ingresso è libero e l’appuntamento si rinnoverà ogni sabato per tutta la durata della manifestazione.

Proseguono inoltre le numerose iniziative che arricchiscono il calendario: visite guidate, tour tematici e momenti di approfondimento storico e culturale. Il programma completo è consultabile sul sito www.visitalassio.com , nella sezione dedicata alla manifestazione:https://www.visitalassio.com/it/eventi-importanti/alassio-e-gli-inglesi.

La manifestazione “Alassio e gli Inglesi 1875–2025” è promossa dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, con il coinvolgimento degli Assessorati alla Cultura, al Commercio, allo Sport e alla Protezione Animali, e con il patrocinio di Regione Liguria e Fondazione De Mari.



Grazie all'impegno dell'Assessorato al Commercio in sinergia con la Rete di Destinazione Alassio, durante la manifestazione le vetrine degli esercizi commerciali sono allestite a tema britannico, e i bar e i ristoranti aderenti propongono menù tematici con English breakfast, brunch e tè all’inglese. Un QR code presente presso le strutture aderenti permetterà di accedere al programma completo delle iniziative.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica allo 0182 647027 o via email ainfo@visitalassio.com.