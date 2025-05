A Laigueglia la presentazione del libro "Una mamma in provetta"

“Una mamma in provetta” è il libro che verrà presentato venerdì 9 maggio, alle 17:30, presso piazza Cavour di Laigueglia. In occasione della Festa della Mamma, infatti, nell’ambito dei consueti appuntamenti letterari del venerdì della Biblioteca “A. Pagliano”, Nicole Peirano e Gloria Vignola, le due autrici del racconto biografico, daranno voce a una tematica ancora troppo poco conosciuta: quella relativa al percorso della fecondazione assistita. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà in biblioteca.

Sarà un incontro speciale, organizzato all’aperto, per festeggiare tutte quelle donne che, per diventare madri, attraversano una strada dolorosa per il corpo e per il cuore. Nicole Peirano e Gloria Vignola, con questo libro, desiderano rompere il silenzio e la vergogna che circondano il mondo della procreazione medicalmente assistita, cercando nel loro testo di testimoniare come qualunque sfida la vita ponga sul proprio cammino possa diventare strumento di crescita personale.

“Non sei sola” e “non sei sbagliata” sono i messaggi centrali del loro racconto, all’interno del quale si rivolgono anche a tutti coloro che conoscono poco il percorso della procreazione medicalmente assistita, con la speranza di combattere un mondo spesso giudicante e poco empatico davanti alla scelta di ricorrere alla medicina per realizzare il proprio desiderio più grande.

A moderare l’incontro sarà Mariagrazia Timo, responsabile della biblioteca di Villanova di Albenga. Interverrà, poi, il marito di Nicole, Daniel, che offrirà anche il punto di vista maschile nella ricerca di una genitorialità che sembra non arrivare mai. Ospite dell’evento, infine, la grief counselor Silvia Mecca, una delle figure professionali più determinanti in quel lungo percorso che ha aiutato Nicole a capire l’importanza di trovare se stessa prima di trovare un figlio.

L’aperitivo offerto dalla rete d’impresa “QuiLaigueglia” concluderà, con un momento conviviale e di festa, questo appassionato pomeriggio dedicato alle mamme e alla celebrazione della vita.

Così commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato al calendario delle manifestazioni e alla cultura del Comune di Laigueglia: "La storia raccontata nel libro che sarà presentato venerdì tocca nel profondo le corde della sensibilità, e mi ha colpito in modo particolare essendo diventato padre della mia prima figlia da poche settimane. È una storia lunga, impegnativa, densa di fatica e di speranza, culminata nella gioia più grande che possa essere provata: la nascita di un figlio. Ed è proprio questo il messaggio che vogliamo lanciare con questo piccolo evento: celebrare la maternità, la paternità e la vita nascente".