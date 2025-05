Alassio Un Mare di Shopping, il vincitore da Milano: il premio da mille euro per il signor Mario Schiavetti

E' il signor Mario Schiavetti di Milano il vincitore del concorso “Shopping col Sorriso”, organizzato dall’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio e dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping.

Il vincitore è stato "baciato" – come è il caso di dire nella Città degli Innamorati - dalla fortuna con lo scontrino dell'acquisto effettuato presso il negozio alassino “Valmoda accessori in pelle” e si aggiudica così il premio del valore di 1.000 euro messo in palio, composto da una medaglia d’oro raffigurante i celebri innamorati del Muretto e una cena per due persone in un locale di Alassio.

L'estrazione della cartolina vincente, tra le migliaia imbucate nelle apposite urne situate in Piazza Matteotti e in via Diaz angolo via Roma, è avvenuta ieri pomeriggio presso il Palazzo Comunale di Alassio, validata dal notaio Elpidio Valentino alla presenza dell'assessore al Commercio del Comune di Alassio Franca Giannotta, della presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping Lucia Leone e dei consiglieri del Consorzio.

La premiazione avverrà sabato 10 maggio alle ore 21 nei giardini di Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Comunale di Alassio. Durante la serata verranno premiati sia il fortunato vincitore sia l’attività commerciale più votata dal pubblico che sarà svelata nel corso dell'evento. Quest'ultima riceverà la simbolica fascia di Campione dello Shopping col Sorriso 2025, col passaggio di consegne da parte della Trattoria L’Astigiana, premiata l'anno scorso. La serata, ad accesso libero, sarà animata dall’esibizione dell'attrice comica, cantante e performer Giulia Musso, che con il suo stile ironico e coinvolgente porterà sul palco uno spettacolo ispirato al suo celebre brano Welcome to Liguria, che gioca sui cliché dell'accoglienza ligure.

L'assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta, dichiara: “Esprimo le più vive congratulazioni al fortunato vincitore della seconda edizione del concorso “Shopping col Sorriso” e sono lieta di dare appuntamento a sabato in Piazza della Libertà per festeggiare insieme con la doppia premiazione del vincitore e dell'attività “Campione dello Shopping col Sorriso 2025”, rallegrandoci con la divertente esibizione di Giulia Musso. Grazie, come sempre, al Consorzio Alassio Un Mare di Shopping per l'impegno a fianco della nostra Amministrazione Comunale, al Notaio Elpidio Valentino che mette a disposizione la sua professionalità nelle nostre iniziative, alle attività che hanno aderito con entusiasmo al concorso e a tutte le persone che si sono dedicate a rendere speciale questa bella e importante manifestazione”.

“Da parte mia e di tutto il Consorzio Alassio Un Mare di Shopping – dichiara la presidente Lucia Leone - ci uniamo alle congratulazioni dell’assessore Franca Giannotta al vincitore del concorso 'Shopping col Sorriso', felici per il successo di questa seconda edizione. Un pensiero di riconoscenza va a Giancarlo Formichella, sempre nei cuori, che ha presieduto il Consorzio prima di me e di Loredana Polli, ed al quale è dedicata questa iniziativa. Desidero inoltre esprimere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni che hanno contribuito al concorso, in particolare all’Associazione Borgo Barusso per il prezioso supporto nell'allestimento della nuova urna in via Diaz angolo via Roma. Un ringraziamento speciale va infine ai commercianti, che con la loro accoglienza e un grande spirito di collaborazione hanno contribuito in modo fondamentale all'ottima riuscita di questo evento. Vi aspettiamo domenica per scoprire insieme l’attività più sorridente del 2025”.