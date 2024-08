Pietra Ligure, protezione e monitoraggio attivi per il nido di tartaruga Caretta caretta

"Per noi è stata davvero un lieta notizia, una bellissima sorpresa". Cinzia Vaianella, assessore all'ambiente del Comune di Pietra Ligure, commenta con entusiasmo la presenza del nido di una mamma tartaruga sulla spiaggia di Pietra Ligure. Nella notte del 13 agosto, infatti, una tartaruga Caretta caretta ha deposto le sue uova sul litorale dei Bagni Iguana e dalle ore seguenti si è messa in moto la macchina a tutela e monitoraggio del nido. Stamane la posa di una gabbia a protezione dell'area.

Un evento, quello sulla spiaggia pietrese, che secondo l'assessore Vaianella è anche una testimonianza della bontà di quanto l'amministrazione stia facendo per l'ambiente e per il mare: "L'esemplare di tartaruga Caretta caretta ha trovato accogliente il nostro litorale, per noi è sinonimo di grande soddisfazione" ha aggiunto l'esponente del Comune ribadendo la volontà di creare, con il coinvolgimento dei bambini del campo solare, qualcosa in grado di fornire un'educazione ambientale e far conoscere le attività mirate a mantenere alta l'attenzione sull'ecosistema.

Come da prassi, il sindaco De Vincenzi ha provveduto a emettere un'ordinanza che stabilisce quali comportamenti debbano tenere gli occupanti del lido per la salvaguardia non solo del nido ma anche delle tartarughine una volta schiusesi le uova: "Era doveroso, l'abbiamo fatto tempestivamente e immediatamente non appena ne abbiamo avuto notizia - ha spiegato l'assessore - tutti gli uffici si sono mossi attivamente: dal demanio all'ufficio ambiente e anche appunto alle manutenzioni, creando la protezione apposita per avere una tutela completa a 360° di quella che è l'area dedicata". Vaianella ha infine voluto ringraziare i gestori del litorale interessato per le costanti informazioni sul nido.

"Questo è un evento importante per quanto riguarda la cittadinanza, importante da diversi punti di vista perché abbiamo la fortuna di avere un nido di Caretta caretta sul litorale proprio sulla zona di Pietra Ligure a circa 10 metri dal mare - spiega Davide Siri, specializzato in biologia marina e macchia mediterranea - le uova sono state deposte il 13 di agosto e quindi dovrebbero schiudersi indicativamente dopo 45-55 giorni all'incirca".

Il nido, situato a circa 10 metri dalla linea di battigia, è stato messo in sicurezza dopo l'intervento di Guardia Costiera, allertata da alcuni passanti insieme a SOS Tartarughe Legambiente e che a sua volta ha provveduto a informare gli esperti del Gruppo Ligure Tartarughe marine (GLIT), avviando la procedura con la delimitazione dell’area intorno al nido.

Il gruppo ha raccolto tutte le informazioni, coordinato l’intervento ed effettuato il sopralluogo per la ricerca del nido. Al sopralluogo ha partecipato anche l’Associazione Menkab, mentre il Glit coordinerà le attività tecnico-scientifiche da svolgere sul territorio raccogliendo i dati necessari, coinvolgendo il Comune, i gestori dei bagni e l’associazione stessa.