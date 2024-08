Alassio, nella notte incidente in via Giancardi: carambola su una serie di auto e si scontra con uno scooter

Incidente sopra il porto, in via Giancardi, avvenuto nella notte intorno all'una. La conducente di una Citroen si è scontrata con una serie di auto varie auto, finendo la corsa frontalmente contro uno scooter che andava in direzione Albenga.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, La Croce Bianca di Albenga, Commissariato di Alassio, Polstrada. La strada era stata chiusa chiusa per i rilievi del caso con conseguenti lunghe code in entrambe le direzioni.

La donna che era alla guida dello scooter è rimasta ferita ed è stata portata in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona.