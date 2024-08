Una giornata di relax per lo juventino Bremer: il calciatore brasiliano a Finale Ligure

Crescono le presenze straniere, per la prima volta superiori a quelle italiane, nei primi cinque mesi dell'anno e Finale si conferma così metà sempre più ambita nella destagionalizzazione, guidata dallo sport e dall'outdoor. Eppure il suo mare e le sue spiagge restano sempre una forte, anzi fortissima attrazione per i turisti. Anche vip.

Ad apprezzare la cittadina rivierasca del Ponente, dove sono soliti soggiornare Michelle Hunziker e Giacomino Poretti, solo per citarne un paio, l'ultimo in ordine cronologico è il calciatore della Juventus Gleison Bremer che, dopo le fatiche del vittorioso esordio in campionato in casa contro il Como, si è concesso qualche ora di relax con la famiglia.