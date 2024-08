Stura River Village, l'imperdibile offerta per vivere un'esperienza indimenticabile

Allo Stura River Village - Rafting ti aspetta un'esperienza esplosiva e indimenticabile! Preparati a vivere il meglio del rafting e a goderti momenti di puro relax e divertimento!

Ecco perché cosa prevede questa avventura:

Rafting mozzafiato: adrenalina pura guidata dai nostri esperti!

adrenalina pura guidata dai nostri esperti! Piscina rinfrescante: rilassati e ricaricati al sole, con sdraio e docce calde a disposizione, senza bisogno di gettoni!

rilassati e ricaricati al sole, con sdraio e docce calde a disposizione, senza bisogno di gettoni! Burger Raft irresistibile: dopo la discesa, ti aspetta un succulento hamburger con patatine e birra, tutto incluso in un pacchetto speciale a un prezzo imbattibile!

dopo la discesa, ti aspetta un succulento hamburger con patatine e birra, tutto incluso in un pacchetto speciale a un prezzo imbattibile! Attrezzatura premium: ci teniamo al tuo comfort e alla tua sicurezza!

ci teniamo al tuo comfort e alla tua sicurezza! Avrai a disposizione calzari in neoprene e calzini igienici monouso per la massima igiene e comodità.

per la massima igiene e comodità. Bandana esclusiva in regalo: per completare il tuo look da rafter, riceverai la nostra mitica Bandana sotto casco, un souvenir speciale della tua avventura!

E non finisce qui! Si può soggiornare nei nostri lussuosi chalet di montagna, perfetti per prolungare il tuo soggiorno in un ambiente caldo e accogliente.

Ecco l'offerta esclusiva che lo Stura River Village - Rafting offre: per informazioni chiamare il numero +39 338 101 1194 e assicurarsi il posto e vivere questa incredibile esperienza!

L'offerta include:

Un’avvincente discesa in rafting con guida esperta

Accesso alla nostra splendida piscina e relax totale con sdraio

Un delizioso *Burger Raft *con hamburger, patatine e birra

Tutto l'equipaggiamento necessario, inclusi calzari in neoprene, calzini igienici e la Bandana sotto casco in regalo

Divertimento assicurato con l’animazione del nostro staff

Stura River Village – RAFTING

12010 Gaiola CN, Italia

www.sturarivervillage.it

+39 0171 290700

+39 338 101 1194

info@sturarivervillage.it