A Savona il 23 e 24 agosto l’edizione estiva di Desbarassu

«Si tratta dell’ultimo atto dei saldi, a chiusura di una stagione estiva arrivata in ritardo e che ancora vede la provincia accogliere numerosi turisti – interviene Laura Chiara Filippi, presidente Ascom -. Come ogni anno auspichiamo che questo possa essere un importante momento commerciale sia per i nostri associati, che a fine stagione possono ancora offrire interessanti sconti sia per i clienti sia per i vacanzieri, che possono trovare un prodotto tanto desiderato a un prezzo speciale. Quest’anno abbiamo ampliato moltissimo l’investimento per la campagna pubblicitaria in città, ma anche nel vicino Piemonte e verso Genova per attirare un pubblico sempre maggiore».