Incidenti stradali, contrasto alla guida in stato di ebbrezza e di sostanze: Asl e polizia locale a braccetto

E’ attivo il progetto per “Il percorso della sicurezza” negli eventi estivi 2024 della provincia di Savona

L’ASL 2, con la struttura del Ser.D.(Servizio Dipendenze), in collaborazione con i Comuni di Savona (capofila), Finale Ligure, Loano e la Regione Liguria con il Centro regionale monitoraggio e analisi incidenti stradali (CRMAIS), ha partecipato al progetto “Il percorso della sicurezza”, finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto ha lo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno dell'incidentalità stradale causata dalla guida in stato di ebbrezza o a seguito dell'assunzione di sostanze psicoattive, con particolare riguardo alla fascia d'età giovanile fino ai 25 anni.

Vengono finalizzate azioni ed interventi di più soggetti che, sul piano della prevenzione, costituiscono un vero e proprio “percorso della sicurezza”.

Sono stati individuati quattro principali direttrici d’intervento:

La prima linea direttrice riguarda il miglioramento della raccolta, analisi e diffusione dei dati infortunistici ed epidemiologici relativi all’uso delle sostanze e dell’alcool nella nostra provincia e alla correlazione con gli incidenti stradali, al fine di rendere i dati strumento di programmazione di attività di controllo;

La seconda riguarda la predisposizione di un innovativo servizio per il territorio incentrato su controlli stradali espletati dalle Polizie Locali con l'assistenza in loco del personale sanitario per ridurre l'incidentalità stradale;

La terza linea direttrice si incentra sullo sviluppo di un percorso psico-educativo di sensibilizzazione e prevenzione ai rischi della guida in stato di alterazione psico-fisica da alcol e droga correlata, per la stessa fascia di età sopra individuata, con particolare attenzione al fenomeno della recidiva (con incontri nelle scuole e nelle scuole guida, i presidi nelle sagre e i percorsi tramite il Tribunale con un protocollo siglato per i lavori socialmente utili);

La quarta linea direttrice mira invece a contrastare ogni forma di incidentalità stradale causata dalla guida in stato di ebbrezza e dopo aver assunto sostanze psicoattive. Si intende raggiungere l’obiettivo attraverso il potenziamento dell’attività di controllo su strada con particolare riguardo all’attività della polizia locale e con la sensibilizzazione della popolazione ai rischi connessi alla guida sotto effetto di sostanze psicoattive.

L’attività di sensibilizzazione verrà svolta prevalentemente grazie all’allestimento di presidi informativi e preventivi di ASL 2 per la misurazione su base volontaria, gratuita ed anonima del tasso alcolemico e l’identificazione di marcatori dell’uso di sostanze psicoattive, in occasione degli eventi estivi previsti dal progetto.

Un’attività simile verrà offerta anche alle discoteche locali che vorranno partecipare. In entrambi i contesti, la collaborazione con gli enti del territorio è fondamentale.

"La vera forza di questo progetto risieda nella sinergia tra i diversi Enti coinvolti, ognuno con le proprie risorse e competenze, con l'obiettivo comune di promuovere una maggiore consapevolezza nella guida. Il progetto, infatti, non si focalizza sulla repressione, bensì sull'educazione e la sensibilizzazione, rivolgendosi in particolare ai soggetti a rischio - specifica Michele Orlando, Direttore Generale di ASL2 - Questa modalità di approccio mira a instaurare un cambiamento comportamentale, incoraggiando una guida più sicura e responsabile attraverso molteplici azioni di prevenzione".

"Abbiamo cercato in questo progetto gli attori principali a partire dall'Asl e le forze dell'ordine e una serie di enti che stanno dietro a queste procedure come la Regione Liguria. Abbiamo unito ad una serie di controlli un'attività preventiva - ha detto il comandante della polizia locale Igor Aloi Lo facciamo nei comuni di Savona, Finale e Loano a parte per una collaborazione già decennale e perchè sono comuni dove è presente una grande concentrazione di giovani. Si concluderà a dicembre del 2024, l'andamento ad oggi è positivo e fa ben sperare. Ovvio che la prevenzione è quanto mai necessaria".

"Ovviamente siamo esposti diversamente dall'Asl sulla sponda repressiva ma non dimentichiamo il fronte informativo e culturale. È un tema molto sentito, percepiamo questo fenomeno" ha proseguito il comandante della polizia locale di Finale Ligure Eugenio Minuto.

Il progetto prevede l'attrezzatura per la polizia locale anche del drogometro e non solo dell'etilometro.

Eventi interessati dal progetto 2024:

Sagra dei Gunbi, Toirano - 9 Agosto;

Sagra del Nostralino, Ranzi, Pietra Ligure - 14 Agosto;

Sagra del Pigato, Salea d’Albenga – 17 Agosto;

Sagra del Lisotto, Pallare – 18 Agosto;

Festa dei Birrai, Ranzi, Pietra Ligure – 19 Agosto;

Sagra San Pio X, Loano – 22 Agosto;

Finalborgo Medievale, Finale Ligure – 23 Agosto;

Quello che passa il convento, Loano – 30 Agosto;