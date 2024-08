Meeko è tornato a casa: lieto fine per il pappagallo scappato da Bastia d’Albenga

Lieto fine per il pappagallo amazzone verde che, nella tarda mattinata di ieri (22 agosto), era scappato da Bastia d’Albenga.

La sua umana lo stava cercando disperatamente, tanto da lanciare l’appello sia sui social sia attraverso i giornali, particolarmente preoccupata per le alte temperature, visto che il piccolo volatile non è in grado di procurarsi né di nutrirsi né di trovare da bere da solo.