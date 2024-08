Albenga, concerto di Eufonia in favore di Ant: presente anche il compositore Domenico Trentadue

Continua la collaborazione tra il gruppo Eufonia e Fondazione A Delegazione di Albenga.

La sera del 26 agosto alle ore 21, nella splendida cornice di piazza dei Leoni ad Albenga, perla della Liguria di ponente, si terrà infatti il concerto di Elisabetta Vosilla, voce, Gianni Gollo, flauto traverso, e Antonella Pecoraro, pianoforte .

L'evento, che gode del patrocinio del Comune di Albenga, sarà un viaggio musicale tra i grandi classici con autori quali Bizet, Donizetti e nuovi autori e musica "leggera" con brani impegnati a sottolineare l'importanza della serata.

Sarà infatti un evento con ingresso a offerta per raccolta fondi a favore delle visite mediche di prevenzione oncologica che la Delegazione di Albenga ha in programma nel prossimo autunno.

”La prevenzione è di fondamentale importanza - ci tiene a sottolineare la presidente di delegazione Cristina Pavanelli -. In ogni giornata, che si riesce ad organizzare grazie al grande lavoro quotidiano che svolgono i volontari ANT, i nostri medici visitano 24 persone e purtroppo ogni volta viene riscontrato qualcosa da dover approfondire, ed in questi anni più di una persona deve ringraziare la Delegazione di Albenga per aver diagnosticato in tempo una malattia oncologica”.

Una chicca: durante la serata, il gruppo Eufonia omaggerà il compositore e autore molto prolifico Domenico Trentadue, che ci onorerà con la sua presenza, eseguendo un suo brano contemporaneo e il tutto renderà ancora più speciale il concerto.

Il gruppo Eufonia e i volontari della Fondazione ANT Delegazione di Albenga invitano a una numerosa partecipazione per un piacevole momento di riflessione, svago e impegno in favore della prevenzione medica.

“Ringraziamo, oltre che gli artisti, il Comune di Albenga, la signora Caterina Usanna per l'abbellimento del palco e la litotipografia Ciuni per aver omaggiato le locandine”, conclude Pavanelli.