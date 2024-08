A Sant'Anna di Vinadio nel segno della crescita umana e spirituale: 88 giovani al campo della Vicaria di Ponente

Quasi novanta tra ragazze e ragazzi, per la precisione 88 giovanissimi e giovani dagli 8 ai 18 anni provenienti dalle parrocchie di tutta la Vicaria di Ponente della Diocesi di Savona-Noli, in particolare da Spotorno, Finale, Orco Feglino e Calice, hanno passato una settimana di condivisione col col campo vicariale svoltosi per il secondo anno consecutivo a Sant'Anna di Vinadio, da lunedì 19 a quest'oggi, domenica 25 agosto, col tema tratto dalla storia Disney “Il pianeta del tesoro”. Ad accompagnarli uno staff di cambusa e gli educatori composto da adulti di tutta la diocesi (dal finalese, da Savona e da Cogoleto) al quale si è affiancato un piccolo gruppo di 5 “aiuto educatori” delle scuole superiori di Savona e Finale.

La catechesi, la storia, i giochi e le attività hanno affrontato tematiche quali il fare squadra, il senso di appartenenza, lo sviluppo della capacità di fare scelte difficili, la conoscenza di cose e persone nuove, l'accoglienza delle differenze e del diverso, la scoperta di sé stessi e dei propri talenti, il fare memoria, la conversione, eccetera. Ma soprattutto si è fatto esperienza di Gesù e di vita cristiana quotidiana.

"Questa esperienza estiva mostra come la via della condivisione e della comunità sia la via evangelica per eccellenza - spiegano i responsabili del campo don Danilo e don Gabriele - Durante il campo abbiamo accolto diversi visitatori che hanno dato tutti il proprio contributo. Tra questi tre nuclei familiari che sono divenuti parte integrante e arricchente di questa settimana cristiana". Sant'Anna è un'esperienza di vita indimenticabile soprattutto dal punto di vista della crescita umana e spirituale, tanto dei giovani quanto degli adulti.

Tra i momenti più significativi vi sono stati gli interventi di Mattia Fiorini, sindaco di Spotorno, che ha parlato ai ragazzi dell'importanza del volontariato e del servizio, insegnando loro l'arte dei nodi, e poi spiegando e mostrando ai partecipanti il funzionamento dei droni. "Oltre a tutto questo si è messo in gioco con la sua famiglia tanto tra i fornelli quanto nelle pulizie dei bagni, tanto nei giochi quanto nelle camminate" aggiungono gli organizzatori. "Un ringraziamento speciale va a don Erik, rettore del santuario, che come sempre ci ha accolto e ci ha fatto scoprire la storia del territorio oltre che del culto a Sant'Anna - aggiungono don Danilo e don Gabriele - Tanti ci hanno aiutato in molte modalità per fare in modo che il campo fosse possibile: con offerte spontanee e materiale, con pesche di beneficenza (a Finalborgo) e con un mercatino di beneficenza (a Spotorno)".