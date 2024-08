Rimozione attraversamento di Albissola, il sindaco: "E' il più pericoloso, migliorare la sicurezza è la priorità"

"E' chiaro che è stata una scelta ponderata, l'obiettivo di migliorare la sicurezza pedonale e veicolare deve essere la priorità, tenendo presente che abbiamo attraversamenti in prossimità di incroci molto trafficati".

Il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti motiva così la scelta della sua giunta di andare verso la rimozione dell'attraversamento pedonale sull'Aurelia tra Piazza Rossello e la passeggiata degli Artisti.

Nel frattempo il consigliere di opposizione Giovanni Siri ha dato vita ad una raccolta firme specificando che auspicano "almeno un confronto per trovare soluzioni diverse, come ad esempio l’installazione di semafori intelligenti".

"Quell'attraversamento è pericoloso, ed avevamo avuto sollecitazioni anche della minoranza. Gli impianti semaforici devono essere ponderati con attenzione (la giunta ha previsto di installarlo nell'attraversamento di fronte al Prana. ndr) - prosegue il primo cittadino albissolese - mi dispiace che comunque si guardi solo al proprio orticello. Una decina di metri dopo c'è un altro attraversamento e la rimozione non ritengo che creerà dei danni alle attività, sono importanti e un fornitore di certo non li abbandonerà".

"Ci è stato segnalato come il più pericoloso e se ce n'è uno da sacrificare è quello. E chiaro che è complicata la situazione della nostra Aurelia e mi rendo che creerà dei disagi sennò non sarebbe stato fatto, ma si mette al primo posto il transito dei pedoni e dei veloci, fare un pochino di strada è un sacrificio che si può fare e gli effetti positivi si vedranno nel medio periodo - conclude Nasuti - comunque non ci sottraiamo al confronto e alla discussione, non c'è la volontà di farlo".

La giunta ha optato per la soppressione dopo aver ricevuto il consenso da parte di Anas e del comandante della polizia locale albissolese Andrea Catapano. Da anni infatti il comune deve far fronte alle problematiche legate al traffico che sono causate principalmente proprio dai 4 attraversamenti pedonali presenti sulla statale. Da lì la decisione di optare per una rimozione.

Lo scorso luglio il sindaco e il vicesindaco e assessore Luigi Silvestro avevano incontrato Anas per proporre alcune proposte per migliorare sul territorio sia la sicurezza degli attraversamenti pedonali che la fluidità del traffico e per avviare un confronto con l'ente gestore della strada.

Nel programma elettorale la lista "Albissola del Fare" aveva infatti proposto di rendere più sicure le strisce pedonali tramite sistemi per renderli più illuminati, dove possibile posizionare dissuasori di velocità e istituire zone con il limite della velocità a 30 km/h.

Beneficiando dei finanziamenti ministeriali per l'efficientamento energetico e sicurezza stradale il Comune aveva già provveduto ad installare 7 nuovi impianti della tipologia `Pedone smart' per potenziare la segnalazione di alcuni attraversamenti pedonali in alcune delle strade maggiormente trafficate ed avevano già avviato la progettazione per la realizzazione di una decina di altri attraversamenti smart tra i quali anche quelli destinati per l'Aurelia.

L'amministrazione provvederà, come specificato nel programma elettorale, anche a realizzare uno studio di fattibilità per la creazione di zone ZTL o comunque presidiate da varchi con telecamere ad esempio per gestire e controllare l'accesso di veicoli nel centro storico o altre aree critiche come Via Luccoli.

Inoltre verrà presentato ad Anas, il rilascio del necessario nulla osta, per lo studio di fattibilita per l'installazione di un impianto semaforico.