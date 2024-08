Savona, il 2 settembre partono i lavori di mitigazione del rischio idraulico del rio Molinero

Partiranno il 2 settembre lavori di mitigazione del rischio idraulico del Rio Molinero sulla parte di via Stalingrado e Buonarroti.

L'intervento sarà diviso in diverse fasi per creare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

L'intervento di mitigazione prevede il rifacimento della tombinatura del rio Molinero che scorre sotto via Buonarroti e attraversa via Stalingrado.

Da settembre e fino al termine dei lavori sarà interrotta la circolazione veicolare nel tratto di via Buonarroti in immissione su via Stalingrado.

Al fine di mantenere il doppio senso di marcia e garantire la circolazione in via Stalingrado, è stata individuata la possibilità di istituire una corsia di marcia alternativa nell'area delle Ferrovie in direzione levante, verso il centro cittadino.

Per la realizzazione delle rampe di accesso ed uscita della corsia alternativa, solamente per i pochi giorni necessari, verrà istituito il senso unico alternato nella tratta compresa tra via Natarella e la rotatoria Stalingrado-Bove-Cadorna.

Una volta conclusa la realizzazione delle rampe, sarà riattivato il doppio senso di marcia sulle corsie, una in via Stalingrado e l'altra realizzata nell'area ferroviaria.

Il Comune aggiornerà sui cambiamenti di viabilità.