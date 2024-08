Transito camion sulla Sp2 ad Ellera, i residenti mettono a disposizione terreni per poter parcheggiare (FOTO)

Scatta lo stop da oggi fino al 15 settembre al transito dei mezzi pesanti sulla SS334 di Stella con il conseguente obbligo di passaggio sulla Sp2 e i residenti di Ellera hanno messo a disposizione terreni per poter far parcheggiare le auto che non possono rimanere in sosta sulla provinciale per via dei divieti.

I mezzi pesanti infatti con le macchine parcheggiate a bordo strada rischierebbero di incastrarsi, allora alcuni albisolesi che vivono nella frazione hanno dato la loro disponibilità per risolvere la criticità.

"Ancora una volta Ellera affronta in modo proattivo una difficoltà e fa emergere uno straordinario senso di comunità. Non appena gli abitanti della frazione hanno appreso che da domani 26 agosto (oggi. ndr) fino al 15 settembre il tratto compreso fra il cimitero e l'ex Ristorante "Marietta" sarebbe stato interdetto alla sosta delle auto nella fascia oraria compresa fra le 8.00 e le 18.00, a seguito della deviazione dalla S.S. 334, causa lavori, dei mezzi pesanti, si è creato un pó di allarmismo - ha detto l'assessore Calogero Massimo Sprio - Ma subito dopo la popolazione ha fatto riferimento alle proprie risorse per reperire tutti insieme una soluzione. Il primo ad attivarsi è stato il nostro Consigliere Carlo Rossi il quale, da ellerese oltreché membro della Maggioranza Consiliare, ha bussato alla porta di moltissimi suoi concittadini che non hanno fatto cadere nel vuoto il suo invito. Sono stati così messi a disposizione, da privati cittadini che ringraziamo, 8 diversi spazi divenuti parcheggi per l'occasione".

"Tali aree sono state sfalciate e rese fruibili dallo stesso Rossi e da un gruppo di cittadini con un piccolo sostengo degli operai della Società 'Albisola Servizi', considerata la pubblica utilitá e l'urgenza, laddove serviva l'uso di particolari attrezzature come la trincia. Come si dice, a volte i problemi diventano opportunità. Ellera si è dimostrata in grado di superare una possibile fonte di criticità e di disagio uscendone rafforzata dalla consapevolezza che facendo squadra i problemi si risolvono e ci si sente ancor più parte di una comunità - continua Sprio - Detto ciò si invitano i signori cittadini al rispetto dei divieti e della relativa ordinanza al fine di assicurare il regolare deflusso dei mezzi e, con questo, anche la necessaria sicurezza".

Il passaggio dei mezzi pesanti sarà previsto dalle 8 alle 18 con la presenza sul posto dei movieri (al km 4+150 e al km 8+350 nella zona della cartiera) a regolare il traffico in caso di incrocio di due mezzi. Dalle 18.00 alle 8 del giorno successivo sarà disposto invece il divieto.

I lavori sono effettuati sulla SS334 nella curva finale del cantiere presente con il posizionamento del semaforo nei pressi dell'abitato di San Giovanni.