Samp, Manfredi ringrazia i tifosi e scuote la squadra: "19.344 abbonati testimonianza d'amore. Deluso per la sconfitta, ma deve essere un incidente di percorso"

In casa Sampdoria c'è voglia di riscatto dopo il ko di sabato scorso contro la Reggiana. La prima occasione utile per voltare pagina sarà domani sera sul campo della Salernitana, ma intanto è tempo di bilanci per quanto riguarda la campagna abbonamenti.

A ringraziare i tifosi per l'importante risposta al botteghino è il presidente Matteo Manfredi: "Sono davvero orgoglioso nell'annunciare che abbiamo raggiunto il traguardo di 19.344 abbonamenti sottoscritti per la stagione 2024/25 - le parole del massimo dirigente - Un dato importantissimo che conferma la nostra netta leadership nel campionato cadetto in termini di sostegno e passione da parte dei nostri meravigliosi tifosi".

"Si tratta di un record assoluto per la Sampdoria a livello di Serie B - aggiunge Manfredi - e rappresenta il quinto miglior risultato degli ultimi 25 anni di storia blucerchiata. È questa l’ennesima ulteriore testimonianza dell’amore e della fedeltà dei nostri supporter, di fronte alla quale una volta di più dobbiamo prendere coscienza di essere 'in difetto'. A loro va il nostro ringraziamento più sincero, ma anche la mia personale rassicurazione: sapremo corrispondere a questa incredibile testimonianza d’amore un impegno e una volontà sempre più feroci nella ricerca dei nostri obiettivi condivisi".