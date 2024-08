Savona, il Comune lancia il sondaggio sulla Candidatura a Capitale della cultura

"Ma cosa c'entra come ho votato alle europee con la capitale della cultura?" "Ma chi non è iscritto nelle liste elettorali di Savona non può farlo ?" Sono le domande che si sono posti molti savonesi che hanno deciso di partecipare al sondaggio di BiDiMedia, voluto da Paolo Verri, curatore del dossier, per capire cosa ne pensa la cittadinanza della candidatura a capitale della cultura.