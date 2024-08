Frane in Lungomare Matteotti a Savona, riaperta la strada: circolazione torna alla normalità

È stata riaperta intorno alle 12 la strada in Lungomare Matteotti poco dopo la Galleria Valloria e prima dello svincolo di Largo De Meo.

Lo scorso 18 agosto infatti si erano verificate a causa delle violenti piogge due frane, una di importanti entità, che hanno portato Anas a chiudere il tratto e a disporre il transito dei veicoli nella sottostante strada di fronte alla Capitaneria di Porto. Non sono mancati i disagi al traffico soprattutto negli ultimi due lunedì (tra il mercato cittadino e gli incidenti in autostrada).

Immediato era stato l'intervento dieci giorni fa dei vigili del fuoco e della polizia locale. Fortunatamente non si erano registrati feriti o danni ai mezzi in transito.

Il cronoprogramma degli interventi aveva previsto la riapertura lunedì scorso ma alcune lavorazioni (i rocciatori sono intervenuti per mettere in sicurezza il versante con il posizionamento di una rete) hanno avuto bisogno di due giorni in più per concludersi.