Regione Liguria, il consigliere Brunello Brunetto lascia il gruppo della Lega

Il consigliere regionale , ormai ex del carroccio, Brunello Brunetto ha lasciato il gruppo consiliare della Lega in regione e per lui, secondo indiscrezioni, potrebbe aprirsi le porte di Fratelli d'Italia.

"La Lega - scrive in una nota la segreteria Lega provincia di Savona - prende atto della decisione di Brunello Brunetto di lasciare il nostro gruppo regionale. Una scelta che non incide sui programmi in vista delle prossime elezioni regionali. La Lega continuerà a lavorare, in Liguria e in tutte le realtà locali, con determinazione per portare avanti i valori e i programmi che da sempre caratterizzano il movimento, con l'obiettivo di rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini".