Ruba al supermercato, accoltella un addetto alla sorveglianza e tenta la fuga: 18enne arrestato dalla Polizia

I poliziotti della squadra volanti, a Savona, hanno arrestato un diciottenne, di origini marocchine, con precedenti, con l’accusa di rapina aggravata e lesioni.

Lo stesso è stato anche denunciato con l’accusa di porto di oggetti utilizzati per offendere e danneggiamento.

Le volanti sono intervenute nella mattinata a Savona per una segnalazione al 112 di una rapina avvenuta nel supermercato "In's" della zona della stazione ferroviaria, dove un giovane nordafricano, dopo aver rubato della merce nascondendola dentro ad un trolley, è stato individuato da un vigilante e nel tentativo di sottrarsi al controllo lo ha ferito alle mani con un coltello, dandosi poi alla fuga a piedi.

I poliziotti delle Volanti, giunti sul posto, dopo aver raccolto la descrizione del giovane lo hanno individuato e bloccato immediatamente dopo in stazione, mentre era già salito a bordo di un treno in procinto di partire. Una volta fermato è stato trovato in possesso del coltello utilizzato poco prima, mentre la merce era ancora all’interno del suo trolley.

Dopo essere stato identificato, è stato arrestato e si trova attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria nel carcere di Marassi.