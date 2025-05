Porta a Porta a Savona: "Il mio sdegno per come è stata gestita la raccolta differenziata"

Buongiorno, sono Moncini Maurizio, abito in via delle Ferriere, ho letto l'articolo di Savonanews e mi associo a ciò che ha detto la Signora.

Aggiungo il mio sdegno per come è stata gestita la raccolta differenziata. Era sufficiente a mio avviso, (come di tanti altri vicini di casa), mettere i cassonetti intelligenti che leggessero il codice a barre dei sacchetti.