Carcare, la magia si ripete: stasera torna il falò di San Giovanni

Questa sera, come da tradizione, Carcare si illuminerà con il suggestivo falò di San Giovanni Battista.

Questo evento affonda le sue radici in una tradizione ultramillenaria, celebrata dai contadini della zona con l’intento di garantire un buon raccolto. La pratica, intrisa di magia e significati auspicali, ha visto per secoli l'accensione di fuochi di sterpi nei pressi delle cascine, sulle alture e nelle aie, regalando al paesaggio un'atmosfera unica e carica di simbolismo.

Negli anni '60 e '70, la tradizione si è evoluta, adattandosi ai cambiamenti del tempo, ma senza mai perdere la sua essenza. In quel periodo, i falò si concentravano nel cuore di Carcare, con due grandi fuochi, i "maggiori", che venivano accesi rispettivamente su entrambe le sponde del Bormida, creando un suggestivo scenario che univa la comunità.

Stasera, la magia si ripeterà. Alle ore 22:30, il Lungobormida e viale Valletti saranno teatro dell'accensione del tradizionale falò, un appuntamento imperdibile per tutti gli abitanti di Carcare e per chiunque voglia immergersi in un’atmosfera carica di storia e tradizione.