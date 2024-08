Savona, un'area ludico sportiva per persone con disabilità nel Parco di Piazza delle Nazioni

Un'area fitness per favorire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso la realizzazione di infrastrutture per l'attività ludico sportiva nel Parco Piazza delle Nazioni. L'intervento è finanziato con il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità della Regione Liguria per 39mila euro.

"Avevamo creato un'area dedicata al calisthenics al Parco della Rocca – spiega l'assessore Francesco Rossello – e ci è stato fatto osservare che, per il luogo in cui si trovava, non era accessibile alle persone disabili. Abbiamo allora identificato uno spazio nel Parco di Piazza delle Nazioni per creare questa area finanziata con il Fondo per l'inclusione".

Le attrezzature saranno installate nella parte del parco tra via Leopardi e Corso Ricci, dove c'era l'area canina, di facile accesso dal vialetto asfaltato. "Abbatteremo la siepe che 'chiude' lo spazio per dare maggiore visibilità – prosegue Rossello – e lo amplieremo. In quell'area verde metteremo una pavimentazione anti trauma e l'impianto da calisthenics testato per persone con disabilità e con difficoltà motorie. E' inoltre previsto un patto di collaborazione con gli abitanti del quartiere che se ne occuperanno. Sono stati loro a chiederci di realizzare lì l'area ludico sportiva per persone disabili".

La realizzazione del nuovo spazio dedicato alle persone con disabilità, negli obiettivi del Comune e nella speranza dei residenti del quartiere, dovrebbe contribuire a combattere il degrado di quello spazio, spesso occupato da balordi e persone che vi bivaccano.