36esima edizione per la Fiera di San Bartolomeo del Bosco: a Savona il 7 e l’8 settembre

L’atteso evento annuale che riunisce, agricoltura, artigianato, enogastronomia, outdoor activities, allevamento, cultura, sostenibilità e divertimento torna sulle alture di Savona, nella valle del Santuario a San Bartolomeo del Bosco, a pochi minuti dal mare.

La fiera si articolerà nelle due giornate di Sabato 7 e Domenica 8 settembre e sarà un’occasione speciale per immergersi in un viaggio tra natura, artigianato e prodotti locali nella cornice delle meravigliose colline e dell’habitat che circonda Savona, perché è anche in questo contesto che Savona, città candidata a Capitale della Cultura 2027, affonda le proprie radici storiche e culturali.

Saranno due interi giorni ricchi di iniziative adatte ad ogni età: giochi per bambini e ragazzi, esposizione di animali, intrattenimento, outdoor activities, escursioni a piedi e in MTB, musica, laboratori, show cooking, degustazioni, talk e presentazione di libri, street food e oltre 40 stand delle eccellenze agroalimentari e di artigianato locale.

L’area espositiva sarà dedicata alla mostra di volatili, bovini, ovini, caprini ed equini, offrendo una panoramica della varietà e qualità del bestiame locale.

“Siamo lieti - dichiara il Sindaco Marco Russo - di presentare questa nuova edizione della Fiera che, nel contesto del percorso di Savona Capitale della Cultura 2027, si arricchisce di molte novità. E’ la nostra seconda edizione: significa che il percorso ha continuità e si consolida ampliandosi, con il programma culturale fatto di incontri tematici, talk, show cooking e degustazioni.

Questo evento vuole sottolineare l’attenzione al nostro entroterra che costituisce una nuova rotta di riscoperta della tradizione e della bellezza locali”.

Grazie alle adesioni degli operatori e alla collaborazione di molti enti ed associazioni del territorio la Fiera quest’anno raddoppia sia come spazio espositivo sia come attività in programma e si conferma un momento di incontro e di rilancio della frazione che, ogni anno, riscuote sempre più interesse ed entusiasmo.

“È un progetto voluto fortemente dal Comune di Savona – dichiara l’Assessore all’Educazione Cittadinanza Attiva con delega alle Politiche Agroalimentari, Maria Gabriella Branca - e realizzato con la collaborazione e la partecipazione di molti stakeholders istituzionali, oltre ad associazioni, operatori del settore, agricoltori, allevatori e tanti cittadini appassionati che si sono impegnati con energia per iniziare ad affrontare in modo responsabile e sostenibile il tema delle attività sportive all’aperto. Come dimostrano i temi che saranno il focus dell’evento, puntiamo sulla eccezionale bellezza del nostro territorio.

È un’intera filiera, dal mare alle colline e ancora su fino alle Alpi, che deve trovare l’equilibrio giusto tra la cura e la scoperta dei luoghi, tra il rilancio delle frazioni anche sul piano turistico ed il rispetto di un habitat fragile e delicato.

Anche quest’anno ringraziamo l’Avv. Lodovico Lamba Doria, che ha consentito l’utilizzo dei terreni di sua proprietà su cui si svolge l’evento”.

Tre le principali novità di questa edizione:

Le nuove rotte del gusto: un’area area culturale dedicata agli espositori dei prodotti agroalimentari, show cooking (a cura del Mercato Civico di Savona, dell’Istituto della Rovere di Savona e il Ristorante Scrap con Linda Nano), talk condotti dal giornalista Stefano Pizzini e Liguria Food e degustazioni gratuite di formaggi e vini (a cura di ONAF e FISAR);

La vita nel bosco: la riscoperta del territorio attraverso incontri, escursioni e laboratori animata dalle associazioni di outdoor in collaborazione con CERSAA, TRACCE, QUARTO TEMPO;

Una rinnovata area di street food con 9 diverse proposte per i pranzi, cene o merende e l’articolata animazione musicale di DJ Bond (sabato sera), Duo Sousbois (domenica pomeriggio) e Bida & the Groovemakers (domenica sera) nel palco attrezzato;

Un’intera area dedicata alle attività sportive outdoor, ambientali, sociali e culturali animata dalle principali associazioni del territorio.

Sabato 7 settembre dalle ore 15.00 punto stampa presso il gazebo di Savona Capitale 2027.

Il programma della 36esima edizione della fiera è stato realizzato grazie alla partecipazione di molti enti ed associazioni: ANED, ANPI, ANA Associazione Nazionale Alpini, APS Bala’ in riva a u ma’, ANTEAS, ASD Aisha Pony Western, ASD Mare e Monti in Panda, Ass. culturale per la famiglia Pippinin e “Arti e mestieri liberi", AUSER, Bioblitz, Capitale Cultura 2027, Cascina Miera, CeRSAA - Camera di Commercio Riviere di Liguria, CGIL, CIA, Coop Tracce (Quarto Tempo), Coldiretti, Comitato del quartiere di Santuario, Confartigianato Savona, Croce Bianca, Diocesi di Savona, Eunike asd, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – FIJLKAM, Good Bike Konka Verde (Quarto Tempo), Gruppo Astrofili Savonese – G.A.S., Gruppo Regionale Scout CNGEI Savona, Legambiente e Libera, Liguria Food, Ludobus - Progetto Città, Moto Club Sassello, Maurizio Possenti, ONAF Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio, Rugby Savona (Quarto Tempo), Unione Squadre Aib e Protezione Civile Città di Savona OdV.

