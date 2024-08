Laigueglia, lo spettacolo "Gente di mare...Musica e parole" per ricordare Augusto Casalino

Una serata di musica e ricordi. Mercoledì 4 settembre alle 21 in piazza Cavour a Laigueglia, promossa col patrocinio del Comune, di Laigueglia Borgodamare e dell’associazione dei Borghi più belli d’Italia, andrà in scena lo spettacolo “Gente di mare…Musica e parole”, un evento per ricordare la figura, mai dimenticata, di Augusto Casalino.

Lo spettacolo, a scopo benefico per sostenere le iniziative della Onlus Bastapoco di Albenga, vedrà la partecipazione di Antonietta e Ina Casalino, dei ragazzi della scuola Riviera Musical del maestro Alessandra Delmastro, di Emma Citzia e ancora di Franco Fasano, Marco Ghini degli “Stavolta”, Claudio Miceli, quindi Joshua Nochi, Lia Pettiti Casalino, Gianfranco Phino, Bruno Parodi e Renato Spinetti dei Lunatici, Nando Rizzo, Claudio e Morgan Zitti. A condurre la serata sarà Marco Dottore della Eccoci Eventi.

Cosi commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato alla cultura ed al calendario delle manifestazioni: "Laigueglia ha un rapporto speciale e privilegiato con la musica, che ha sempre il posto d'onore all'interno del calendario degli eventi di intrattenimento cittadini, ed è patria' di nascita o di elezione, di tanti musicisti che, ieri come oggi, hanno allietato ed allietano le serate del paese e portano in giro per l'Italia il nome del nostro splendido borgo. Con questa serata, in particolare, ricordiamo un personaggio che è rimasto nel cuore di molti, ed è significativa la presenza di cosi tanti artisti, di diverse generazioni, pronti a regalare a cittadini, visitatori e turisti una serata di allegria e divertimento con una importante finalità benefica".