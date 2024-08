Solennità della Natività di Maria al Santuario di Castagnabuona

Le celebrazioni, organizzate dalla locale Confraternita di S.Rocco e di N.S. della Croce, inizieranno sabato 31 agosto alle 20,45 con la fiaccolata che dall’Oratorio di S.Rocco raggiungerà il Santuario meditando i misteri del Rosario con alcune intenzioni particolari per la pace.

Domenica 1 settembre, al Santuario, alle 8,45 recita della Lodi e alle 9 S. Messa. Nel pomeriggio alle ore 17 recita del S. Rosario. Durante la giornata il Santuario rimarrà aperto per la preghiera personale e le visite guidate.

Domenica 8, solennità della Natività di Maria, alle ore 16 Via "Matris Crucis" percorrendo il “Ciappin” l’antico sentiero che conduce al Santuario e alle 16,30 la S. Messa.Anche questa domenica il Santuario rimarrà aperto per la preghiera personale e le visite guidate.

Nel pomeriggio saranno presenti i campanari dell’Associazione “Campanari liguri” che suoneranno le campane a festa: dopo le funzioni ci sarà un piccolo rinfresco e un gioco a premi.

Nelle giornate di festa sarà allestita una mostra fotografica.Altro appuntamento che si inserisce nei festeggiamenti sarà per il pomeriggio di domenica 15: a cura dell’associazione musicale “Ars Nova” di Varazze si svolgerà un concerto per violino in modo itinerante.

Alle ore 17 l’esibizione sarà nell’Oratorio di S. Rocco spostandosi verso le ore 18 circa al Santuario. Questo appuntamento si inserisce in un ricco calendario del festival concertistico “Onde sonore” in programma a Varazze dal 5 settembre al 6 ottobre.Per tutto il mese di settembre la S. Messa festiva sarà celebrata la domenica al Santuario di N.S. della Croce invece che nell’Oratorio di S. Rocco.