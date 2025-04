Celle, scattati i lavori di demolizione dell'ex ristorante "Il Pitosforo"

La ruspa hanno iniziato a demolire l'ex ristorante "Il Pitosforo" di Celle Ligure.

Come previsto da mesi, per l'ex storica attività presente sull'Aurelia, immersa nel verde con una vista speciale sul mare, dove in diversi hanno mangiato negli anni, è stata prevista la demolizione.

Secondo quanto sarebbe emerso la struttura sarebbe risultata abusiva e negli anni si sono susseguiti i ricorsi al Tar dei vari gestori che però sono decaduti ed è stata disposta una sospensiva.

Il Responsabile del Servizio Demanio con un'ordinanza pubblicata il 13 dicembre del 2023 aveva dichiarato decaduta la concessione demaniale marittima rilasciata dal comune di Celle Ligure con lo scopo di occupare un'area della superficie di 1106 mq per mantenere un chiosco bar e relativo dehor e parcheggio autovetture.

Era stato poi ordinato all'ufficio Lavori Pubblici di demolire tutte le opere abusive e ad occuparsi delle spese è proprio il comune cellese che ha ricevuto un cofinanziamento dalla Regione Liguria.

L'area, demaniale, dovrà essere soggetta ad una revisione del Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUD).