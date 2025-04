Andora, prosegue il progetto "Legalità" della scuola primaria Paolo Cappa di Molino Nuovo (FOTO)

Oggi, nella scuola primaria Paolo Cappa di Molino Nuovo Andora, è continuato il progetto "Legalità" che coinvolge gli alunni in attività educative volte a sensibilizzare i più giovani sui temi della giustizia, del rispetto delle regole e della legalità. Un momento particolarmente emozionante è stato l’incontro con gli operatori del Gruppo Cinofili della Polizia Penitenziaria di Asti, che hanno portato con sé alcuni cani specializzati in operazioni di sicurezza.

L’incontro ha avuto un grande impatto sugli studenti, che hanno avuto l’opportunità di vedere da vicino l'addestramento dei cani e di assistere a diverse dimostrazioni pratiche. I cani, guidati dai loro conduttori, hanno messo in scena simulazioni di interventi, mostrando le loro capacità nel rilevare oggetti nascosti o nel rispondere a comandi specifici. Gli studenti, visibilmente entusiasti, hanno partecipato con attenzione e curiosità, ponendo domande sugli aspetti professionali del lavoro del gruppo cinofili.

Questo evento si inserisce nel programma educativo della scuola, che ha l’obiettivo di insegnare ai bambini l'importanza della legalità attraverso esperienze pratiche e coinvolgenti. Il progetto mira a trasmettere valori fondamentali, come il rispetto delle leggi e della comunità, ed è realizzato in collaborazione con enti e professionisti del settore. Non è la prima volta che la scuola Paolo Cappa si impegna in iniziative simili, e la continua partecipazione della Polizia Penitenziaria rappresenta una risorsa importante per sensibilizzare i giovani studenti su tematiche così rilevanti.

"Educare alla legalità significa far crescere cittadini consapevoli e responsabili," ha dichiarato Cosimo Galluzzo, segretario ligure del sindacato USPP, "e questi incontri permettono ai bambini di apprendere attraverso esperienze dirette, che lasciano un segno indelebile."

L’incontro di oggi con gli operatori del gruppo cinofili della Polizia Penitenziaria di Asti è stato solo l’ultimo di una serie di eventi che continueranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di consolidare la cultura della legalità tra i giovani della comunità di Molino Nuovo Andora.