Cairo pulisce l'area del vecchio tennis: affidati i lavori

Il Comune di Cairo Montenotte ripulisce l'area del vecchio tennis situato in via Tecchio, un sito abbandonato da anni che ora potrebbe rientrare al centro di un ambizioso progetto di rilancio.

L'idea dell'amministrazione Lambertini è quella di realizzare nuovi spogliatoi, destinati a servire sia il vicino campo da calcio "Lionello Rizzo" sia il pallone polivalente.

Gli interventi previsti includono la rimozione di quattro alberi e altrettanti pini, la demolizione di un piccolo fabbricato in muratura, metallo e legno, e lo smontaggio della pavimentazione in moquette. Inoltre, è prevista una pulizia generale dell'area per migliorarne l'aspetto e renderla più funzionale.

I lavori sono stati affidati alla ditta Ediljanaqi Srl, con sede a Cairo Montenotte, per un importo complessivo di €13.786,00, comprensivo di IVA.