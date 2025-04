Sicurezza stradale ad Alassio: parte il piano di interventi, nuovo attraversamento in via Giancardi

L'impegno dell’Amministrazione Comunale di Alassio sul fronte della sicurezza stradale prosegue con la recente realizzazione di un nuovo passaggio pedonale in via Giancardi, in una zona ad alta frequentazione tra due complessi residenziali e le aree di sosta di via Gallo e della stessa via Giancardi. L’intervento mira a incrementare la sicurezza per i pedoni e a fungere da deterrente per l’elevata velocità in un tratto di strada spesso oggetto di specifiche segnalazioni.

L’intervento in via Giancardi si affianca ad altri numerosi progetti realizzati sul territorio comunale: tra questi, la recente riqualificazione dei quattro attraversamenti pedonali rialzati lungo la SS1 Aurelia, nei pressi delle due rotonde di via Diaz e via Mazzini, e la creazione di nuovi attraversamenti rialzati in via Roma, via Adelasia, via Gastaldi e via Neghelli, soprattutto nelle vicinanze dei plessi scolastici e delle zone maggiormente interessate da traffico sostenuto.

Sempre in tema di sicurezza, è stata implementata la segnaletica luminosa all’ingresso di ponente della città e sono stati installati dissuasori di sosta nei pressi degli attraversamenti pedonali più sensibili. Inoltre, la segnaletica orizzontale è stata più volte ripristinata e potenziata, con particolare attenzione alla tracciatura delle isole spartitraffico, del presegnalamento e delle aree bus.

“Il nuovo intervento di segnaletica orizzontale posto in via Giancardi - dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – è stato realizzato in una zona ad alta frequentazione pedonale, posto tra due condomini. Si colloca nell'ambito dei numerosi interventi che la nostra Amministrazione Comunale, in sinergia con la Polizia Locale, realizza costantemente per migliorare sempre di più la sicurezza stradale nella nostra città. Personalmente sono contrario all’utilizzo degli autovelox, e credo che soluzioni come questa possano contribuire a migliorare la sicurezza, fiducioso che il buon senso dei cittadini prevalga”.