Dal mare all'entroterra, dallo sport alla musica. Finale Ligure si presenta a Milano come destinazione da vivere 365 giorni l’anno

Un luogo unico, dove natura, cultura, mare, gusto e outdoor si intrecciano in una proposta turistica completa, arricchita da un palinsesto di eventi in grado di esprimerne ogni sfumatura.

Nel cuore della “Design Week” di Milano, all’Hotel Nhow, Finale Ligure si è presentata sul palcoscenico nazionale come destinazione da vivere 365 giorni l’anno. Dal mare all’outdoor, passando per natura, cultura e gusto: sono le attrattive che il comune della Riviera ligure di Ponente ha presentato a un palcoscenico nazionale rilanciando sul panorama italiano la sua identità di meta turistica completa che non conosce stagioni. Un territorio che non si esaurisce nella bellezza delle spiagge o dei sentieri dell’entroterra, ma che invita a scoprire il proprio ritmo e le proprie passioni tra borghi, patrimonio storico e artistico diffuso, sapori locali e una natura generosa.

Un unico territorio, quattro rioni ciascuno con le sue caratteristiche distintive: Finalmarina, Finalpia, Finalborgo e il borgo saraceno di Varigotti. La costa, affacciata sul Santuario dei Cetacei con le sue acque cristalline premiate con la Bandiera Blu, alterna per 8 km spiagge e promontori, creando un paesaggio variegato e suggestivo. L’entroterra, tra sentieri immersi nella macchia mediterranea, altipiani, boschi e falesie, offre un contesto naturale ricco di biodiversità, ideale anche per praticare attività outdoor come trekking, mountain bike e arrampicata. Tra caverne preistoriche, ponti di epoca romana, vestigia medievali, chiese e palazzi nobiliari, a Finale Ligure si possono inoltre ripercorrere millenni di storia dell’uomo. Qui si ritrovano anche i profumi e i sapori tipici della Liguria: erbe spontanee, olio, vino, chinotto e pernambucco, solo per citarne alcuni.

Una ricchezza capace di generare proposte turistiche in grado di soddisfare tutte le esigenze: Sport & Avventura, Vivi & Esplora e Relax & Benessere. Chi cerca l’adrenalina troverà un paradiso per l’outdoor tra pareti d’arrampicata leggendarie e sentieri spettacolari per mountain bike, trekking e trail running, che si snodano dai boschi all’entroterra fino al mare. Gli spiriti curiosi possono vivere un’esperienza autentica ed esplorare il territorio tra escursioni nella natura, tour speleologici, siti archeologici, borghi medievali e itinerari culturali e marini. Infine, chi desidera rallentare e semplicemente godersi momenti di relax e benessere trova spiagge dorate, spa panoramiche ed esperienze olistiche, arricchite da sapori locali e atmosfere romantiche perfette anche per un matrimonio da sogno o una rigenerante workation.

L’offerta turistica ricca e diversificata trova la sua naturale espressione in un calendario di eventi che accompagna il territorio durante tutto l’anno, intrecciandosi con le sue vocazioni e amplificandone l’identità.

La musica è diventata colonna sonora di un territorio in movimento. Il "Finale Music Festival" è la punta di diamante di una programmazione culturale che attraversa i mesi e i generi. Quattro format lo compongono: i live estivi in piazza, la raffinata Christmas Edition, la rassegna “Castelfranco” per giovani talenti, e gli incontri musicali nei luoghi simbolo del territorio da ottobre a giugno.

Tra i protagonisti dell’estate 2025: la P.F.M. (8 agosto), La Crus (11 agosto), Grido (14 agosto), Rockets (15 agosto), con una special guest internazionale in arrivo il 16 agosto. Ma l’anno musicale inizia già in primavera: dal 23 aprile al 4 maggio, la mostra evento “Pictures of You” all’Auditorium de’ Disciplinanti, con le fotografie di Henry Ruggeri agli iconi della musica e video immersivi firmati Massimo Cotto, regala un’esperienza che unisce arte visiva e racconto.

Finale Ligure è anche teatro, pensiero e immaginario. Dal 20 al 23 giugno, Finalborgo si trasforma in un sogno a occhi aperti con "Oniricon", spettacolo immersivo firmato Teatro della Tosse. Pochi giorni dopo, dal 25 al 29 giugno, il "West Coast Meeting" porta voci autorevoli a riflettere sui grandi temi dell’attualità. E l’11-13 luglio, spazio alla creatività pop con "Burtomics Comics & Games", tra cosplay, fumetti e videogame.

Imperdibile la rievocazione storica "Viaggio nel Medioevo", che dal 21 al 24 agosto fa rivivere le atmosfere del Quattrocento tra fiaccole, armigeri e antichi mestieri, giunta alla sua 23ª edizione.

La capitale rivierasca dell'Outdoor è diventata uno stile di vita. E il 2025 si preannuncia un anno memorabile. Dall’8 all’11 maggio, i riflettori della "UCI Enduro World Cup" si accendono su Pietra Ligure, per la prima tappa internazionale della stagione, richiamando campioni e appassionati da tutto il mondo. Dal 16 al 18 maggio, "Finale for Nepal" unisce sport e solidarietà, con eventi a Finalmarina a sostegno di progetti umanitari. E il 1° marzo 2026 torna il "Trail del Marchesato", un mix di sfida atletica e immersione paesaggistica nella storia del territorio.

“La Finale Outdoor Region è un tempio internazionale dell’outdoor, ma ciò che la rende davvero speciale è la sua capacità di trasformare ogni sport in un’esperienza condivisa. Gli eventi sportivi che ospitiamo, dall’enduro al trail running, dall’arrampicata alle manifestazioni solidali, non sono solo competizioni, ma momenti di incontro, valorizzazione del territorio e promozione di uno stile di vita attivo e sostenibile, accessibile a tutti” commenta Valter Sericano, assessore allo sport del Comune di Finale Ligure.

“La nostra destinazione dimostra di sapersi rinnovare restando autentica, con un’offerta turistica che supera la stagionalità, capace di coinvolgere il visitatore in ogni momento dell’anno con esperienze su misura tra natura, cultura, benessere e scoperta del territorio - prosegue Maura Firpo, assessore al turismo, alla cultura e agli eventi del Comune di Finale Ligure - Il ricco calendario di eventi che anima borghi e paesaggi è il cuore pulsante di questo racconto: occasioni uniche per vivere Finale in tutte le sue sfumature”.

“Finale Ligure è un luogo che unisce visione e identità, dove turismo, cultura, sport e natura convivono in un equilibrio dinamico. Non siamo solo una meta turistica, ma un territorio in evoluzione, che cresce grazie alla sostenibilità, alla partecipazione attiva della comunità e a un’idea condivisa di futuro - conclude il Sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri. Con l’evento di oggi, vogliamo ribadire su un palcoscenico nazionale la nostra strategia di lungo periodo: un modello di sviluppo che mette al centro le persone e valorizza ogni risorsa (paesaggistica, storica, artistica) per rendere Finale Ligure fruibile e attrattiva tutto l’anno."