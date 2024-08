Albenga, “Sintomo dell’anima”: mostra di Lucian Grada all’Ucai

Techne Art Service apre al pubblico dal 7 al 22 settembre presso la sede UCAI in Piazza dei Leoni la mostra di Lucian Grada Sintomo dell’anima a cura di Roberta Bani. L’esposizione è il coronamento del progetto avviato nel 2023 dopo l’incontro con l’artista e la sua produzione: l’obiettivo è quello di realizzare la prima importante personale dell’autore. La mostra porta il patrocinio della Provincia di Savona e del Comune di Albenga, andando ad arricchire l’offerta artistico-culturale del territorio al termine della stagione estiva. L’inaugurazione si svolgerà sabato 7 settembre alle ore 18:30 in piazza dei Leoni.

Emigrato dalla Romania, Grada realizza dipinti e sculture di arte sacra, interrogandosi incessantemente sulle grandi domande di senso per indagare il senso dell’esistenza. Si tratta di una ricerca complessa, che costringe l’essere umano a scavare nella propria vita, facendo riemergere gioie, fragilità, paure e affetti per poi confrontarsi con la realtà e a ritrovare rifugio nelle parole e nei pensieri antichi, le fondamenta della Fede che per il pittore è via di uscita per la realizzazione della salvezza.

La mostra accoglie dunque i visitatori in un percorso che invita a rallentare il passo, a lasciare da parte la frenesia della società contemporanea e l’incapacità di abbandonare gli stereotipi che ingabbiano il pensiero. Grada scolpisce e dipinge l’uomo e la sua essenzialità, in un cammino che vede come meta il desiderio dell’Assoluto. Diventa allora necessario prestare attenzione al proprio equilibrio interiore e trovare il coraggio di ascoltare ed entrare in dialogo con la profondità spirituale del proprio Io e così distanziarsi dall’omologazione e dall’abbandono di una prospettiva escatologica.

Le opera di Lucian Grada ci raccontano il suo essere e il suo credo con linee semplici e immagini nuove, dando un volto al proprio Io e aiutando sé stesso e l’interlocutore a non smettere di interrogare le proprie fragilità perché, solo in questo modo, si può raggiungere la propria anima. Il titolo Sintomo dell’anima è stato scelto proprio per evidenziare il “segno” tangibile e inconfutabile di quanto le riflessioni interiori sulla vita, la morte e l’eternità possano manifestarsi nel mondo di ogni giorno.