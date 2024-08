Carcare: al via l'Antica Fiera del Bestiame, tre giorni per la promozione etica e culturale degli allevatori

Carcare è pronta a rivivere una delle sue tradizioni più storiche e sentite: l’Antica Fiera del Bestiame, un evento che affonda le radici nel XIX secolo e che, ogni anno, attira numerosi visitatori. La manifestazione, che si terrà da oggi, venerdì 30 agosto, a domenica 1° settembre, si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili per grandi e piccini, offrendo un’occasione unica per immergersi nella cultura agricola e artigianale della Val Bormida.

Il cuore della fiera sarà l’area espositiva dedicata al bestiame, dove bovini, ovini, caprini ed equini sfileranno per mostrare la varietà e la qualità degli allevamenti locali. Accanto agli animali, il mercato dei produttori agricoli e dell’artigianato offrirà una vetrina dei migliori prodotti tipici e manufatti del territorio, consentendo ai visitatori di scoprire e acquistare autentiche eccellenze. Tra le novità di quest’anno spicca l’Agriexpo, uno spazio riservato ai commercianti, agli hobbisti e agli stand gastronomici. Qui, i visitatori potranno degustare le specialità locali, scoprendo i sapori genuini che fanno parte della tradizione ligure.

Il programma della fiera è ricco di eventi pensati per coinvolgere tutti i partecipanti. Venerdì 30 agosto, alle ore 20:00, si terrà la prima edizione di Man VS Food, una competizione di resistenza alimentare che promette di regalare momenti di divertimento e spettacolo. Sabato 31 agosto, alle ore 19:30, sarà la volta del Primo Palio delle Rotoballe di Fieno, una gara che vedrà i sei rioni di Carcare sfidarsi nella spinta di rotoballe del peso di circa 4 quintali lungo le vie del paese. La corsa partirà da Via Garibaldi e si concluderà in Via Roma, e l’atmosfera di competizione tra i rioni garantirà uno spettacolo entusiasmante per tutti i presenti.

La fiera, che si inserisce nel calendario religioso dedicato a San Giovanni Battista Decollato, patrono di Carcare, rappresenta anche un’importante occasione per promuovere il valore economico, etico e culturale del territorio. A tale scopo, il Comune di Carcare ha recentemente firmato un protocollo d’intesa con altri comuni italiani per promuovere l’associazione “Città della Carne”, volta a favorire lo sviluppo agro-turistico delle aree coinvolte e a tutelare il consumo di carne italiana.

L’Antica Fiera del Bestiame è resa possibile grazie al sostegno e alla collaborazione di numerosi enti e associazioni, tra cui la Regione Liguria, la Provincia di Savona, la Camera di Commercio Riviere di Liguria e molte altre realtà locali.

La manifestazione si svolgerà nelle vie "Naronti" e "A. Valletti", nelle immediate vicinanze del Foro Boario, e sarà arricchita dalla presenza delle aziende agricole e commerciali nella piazza Caravadossi. Per chi desidera immergersi nelle tradizioni locali, riscoprire il valore del passato e guardare con rinnovata energia al futuro, l’Antica Fiera del Bestiame di Carcare è un appuntamento imperdibile.

Da venerdì a domenica, il borgo ligure diventerà il palcoscenico di un evento che, attraverso mostre, competizioni e sapori, racconta l’anima di un territorio ricco di storia e tradizione. L'esposizione degli animali è prevista per sabato 31 agosto.