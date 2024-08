Mercoledì 4 settembre alle ore 21, in Pozzo Garitta, performance di musica e poesia

"La poesia non è una cosa per giovani. Andrea a capo non vuol dire fare poesia" è la performance in programma mercoledì 4 settembre a Pozzo Garitta con Christian Olcese poeta e regista, Ettore Scarpa e la violinista Rossana Ferrari.

Christian Olcese, un poeta e regista. Nel 2019 pubblica il suo primo libro, intitolato Venticinque, volume prefato da Sara Ciampi (poetessa e cavaliera della Repubblica) e presentato da Christian Olcese presso il Circolo dei Lettori di Torino. Nel 2020 viene pubblicato all'interno della collana poetica "Isole", edita dalla casa editrice Dantebus. Christian Olcese, in questa collana, è il primo poeta, colui che inaugura la raccolta. Sempre nel 2020 realizza il suo primo cortometraggio "Respiro di Superba", dedicato alla sua città, Genova. Nel 2021 è autore di "Lettera a Faber", cortometraggio dedicato a Fabrizio De Andrè, realizzato insieme a Maurizio Lastrico, selezionato da diversi premi cinematografici, trasmesso dal programma di Rai Uno "Il Caffè di Rai Uno", dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, prima della partita Genoa-Venezia, vincitore del Premio Quiliano Cinema di Savona (ed. 2022), citato su giornali come "Il Secolo XIX", "La Stampa", "Il Messaggero", "Rai", "Repubblica" e "Il Giornale", presentato da Christian Olcese al pubblico della trasmissione radiofonica nazionale, in onda su Rai Radio Tre, "Hollywood Party". Nel 2022 è autore della sua prima opera poetica, intitolata "L'età della Resa", vincitrice del primo premio internazionale di poesia edita "Le Ninfe" del concorso letterario "Il Canto di Dafne", premio consegnatoli da Marina Pratici (cavaliera della Repubblica e critico letterario). A "L'età della Resa", a gennaio 2023, hanno dedicato una mostra all'interno dell'area museale della Lanterna di Genova. Sempre nel 2022 è autore del cortometraggio "Il volto nascosto del Cyberbullismo", realizzato in collaborazione con Giovanni di Aldo, Giovanni e Giacomo, Quagliarella e Kallon (calciatori di Serie A), Gloria Aura Bortolini (fotoreporter e regista di Rai Uno) e Giovanni Martinotti (psichiatra di fama nazionale). Tale film, selezionato da diversi festival cinematografici italiani (tra cui Asti Film Festival, Festival del cinema di Salerno, Figari Film Festival di Golfo Aranci, Amicorti Film Festival di Chiusa di Pesio, Procida Film Festival e Marano Ragazzi Spot Festival di Marano (Napoli), è stato presentato, da Olcese e Anna Pettene (presidentessa dell'osservatorio nazionale sul bullismo e disagio giovanile di Genova), in diverse scuole genovesi ed italiane. Nel 2024 è autore, insieme ad Edoardo Nervi, del documentario "Elia: un racconto di mare e per il mare", riguardante la figura di Elia, un pescatore famoso a Genova, e la pesca sostenibile. "Elia: un racconto di mare e per il mare" è un documentario supportato da tanti enti territoriali (genovesi) e nazionali come "WWF Italia", "Acquario di Genova", "WorldRise", "Ogyre", "Comune di Genova" e "Coldiretti Liguria".

Ettore Scarpa, classe 1976, attore e performer. Fin da bambino recita nella compagnia teatrale dei genitori, con i quali condivide questa passione, per trasformarla, dal 1996, in professione. Nelle ultime tre decadi si dedica al teatro e al video, lavorando in numerosi spettacoli, e contemporaneamente a film per il cinema e per la tv, si presta a cortometraggi, pubblicità, videoclip e serie web. Tra le interpretazioni degli ultimi anni: “Il giorno più bello” di Andrea Zalone, “Io sono l’abisso” di Donato Carrisi e “La ragazza delle gardenie” di Christian Olcese.

Rossana Ferrari, classe 2000, violinista. Si diploma al conservatorio di Piacenza in violino. Nella sua carriera ha lavorato con la classica orchestra di Monferrato.