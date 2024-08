All’Expo Valle Arroscia 2024 gli “stati generali” della logistica del Nord Ovest: verso l’apertura del cantiere Armo-Cantarana (VIDEO)

“Rafforzare l’alleanza strategica tra Liguria e Piemonte, un settore cruciale per l’economia dei territori”, lo afferma il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi intervenuto stamattina al convegno che si è tenuto a Pieve di Teco nell’ambito della undicesima Expo della Valle Arroscia, dal titolo “Dalla Armo Cantarana all’Aurelia bis“, al quale hanno amministratori ed esponenti politici liguri e piemontesi, in particolare delle provincie di Imperia e Cuneo.

Obiettivo del convegno focalizzare progetti e tempi. Tra le novità emerse, il progetto dovrebbe essere sottoposto alla procedura di Via alla fine dell’anno, quella di poter captare una vena d’acqua capace di l’acquedotto di Imperia. “Abbiamo chiesto -dice il presidente della Provincia e commissario dell’Ato idrico imperiese Claudio Scajola che ci sia concesso di captare l’acqua e di riversarla nell’acquedotto per caduta. È un punto importante”.

“L’incontro è stato utile in quanto - prosegue Scajola – da quasi 10 anni non si fanno investimenti, bisogna accelerare le opere e in questo ho trovato buona disponibilità nel viceministro Rixi. “Non è più un semplice progetto - sottolinea Rixi – ci deve essere miglioramento del sistema viario. Finalmente questo tunnel potrà collegare la Liguria con il basso Piemonte. Ci dovranno essere una serie di confronti con i territori per portare avanti iter e trovare finanziamenti. Si parte quando c'è piena condivisione. Non si impongono i cantieri”.

"Della Armo Cantarana ne parliamo da anni come della Statale 28 è ora di dare cercare concretezza ai progetti”, commenta il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi. Per il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana: “Siamo a un punto di svolta. Dobbiamo puntare su un turismo sostenibile che va a recuperare parti importanti della nostra storia e su questo progetto si incentra molta parte della nostra economia".

Fabio Natta presidente dei piccoli comuni di Anci: “Siamo qui per ascoltare novità del ministero su Armo - Cantarane e Aurelia bis, due collegamenti da mettere a sistema senza dimenticare il completamento del raddoppio della ferrovia. Su questo specifico punto, Rixi assicura l’arrivo della talpa entro il 2025”.

(ha collaborato Morgan Germinario)