Samp, è un pari che vale: in 10 regge contro il Bari, Vismara para tutto e blinda lo 0-0

Decisivo nella giornata complicata del Doria è stato il giovane portiere Paolo Vismara, che ha riscattato il clamoroso errore di martedì scorso a Salerno. Il numero uno al 33' del primo tempo ha parato il calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Bereszynski negando a Lasagna la gioia del gol. Il penalty sventato non è stato però l'unico grande intervento della sua giornata, in particolare nel secondo tempo ne sono arrivati altri che hanno permesso a Tutino e compagni di uscire indenni da una contesa nella quale il collettivo blucerchiato ha mostrato grande carattere e spirito di sacrificio.

Prima del fischio d'inizio l'omaggio del Ferraris alle gemelle D'Amato e il ricordo di Sven Goran Eriksson (leggi QUI ). Tante emozioni nella prima frazione di gara, a partire dal tentativo fuori misura del barese Benali al 6'. Poco dopo il gol di Lasagna: la rete viene però annullata per fuorigioco. Al 9' la prima occasioni (e che occasione) per la Sampdoria: Depaoli con un diagonale volante colpisce il palo con il portiere ospite Radunovic ampiamente battuto.

Il gol sfiorato scalda il pubblico di fede doriana, ma al 14' ecco una doccia gelata: Vulikic stende Lasagna lanciato a rete e l'arbitro Maresca (dopo aver consultato il Var) estrae il cartellino rosso. Con la Samp in 10 (ridisegnata da Sottil in un 3-4-2 con l'ingresso di Veroli per Meulensteen) il Bari spinge e poco dopo la mezz'ora conquista un calcio di rigore per fallo di mano di Bereszynski (anche in questa occasione decisivo il Var): sul dischetto si presenta Lasagna che incrocia la battuta trovando però la parata di Vismara. Si va al riposo sullo 0-0 con la Sampdoria in grande e comprensibile difficoltà a causa dell'inferiorità numerica.

Il secondo tempo si apre con due novità, Lella e Falletti, nel Bari. Al 2' Sampdoria vicinissima al gol con un pallonetto di Coda che termina fuori di poco, i pugliesi replicano con un tentativo di Lella che non trova il bersaglio. Al 14' tre cambi nella Samp: dentro Venuti, Akinsanmiro e Barreca, mosse finalizzate al contenimento di un avversari forte dell'uomo in più.

Alla mezz'ora Falletti manca la deviazione decisiva a due passi da Vismara, poco dopo occasione Samp con un colpo di testa di Akisanmiro bloccato dal portiere ospite. Nel finale ancora sugli scudi Vismara: il portiere della Samp stoppa un pallonetto di Lasagna al 32' e un tiro da fuori di Falletti al 39', ma è in prossimità del 90' che si supera deviando in angolo una gran bella conclusione di Manzari.

Nel recupero ci prova per la Samp Sekulov (entrato al posto di Coda), Radunovic para. È l'ultima vera emozione del match, finisce 0-0.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-BARI 0-0

SAMPDORIA (3-5-2): Vismara; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Depaoli (13′ s.t. Venuti), Benedetti (13′ s.t. Akinsanmiro), Meulensteen (28′ p.t. Veroli), Bellemo, Ioannou (14′ s.t. Barreca); Tutino, Coda (35′ s.t. Sekulov).

A DISPOSIZIONE: Ravaglia, Vieira, Riccio, Kasami, La Gumina, Ferrari, Yepes.

ALLENATORE: Andrea Sottil.

BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Oliveri, Maita (1′ s.t. Falletti), Maiello (1′ s.t. Lella), Benali (21′ s.t. Lulic), Favasuli (37′ s.t. Sgarbi); Lasagna, Novakovich (18′ s.t. Manzari).

A DISPOSIZIONE: Pissardo, De Giosa, Matino, Bellomo, Simic, Obaretin, Dorval.

ALLENATORE: Moreno Longo.

ARBITRO: Maresca di Napoli.