Pietra Ligure, bambino di tre anni investito sull'Aurelia e portato in codice rosso al Santa Corona

Brutto trauma cranico e una presunta frattura alla spalla fratturata per un bambino di tre anni che è stato investo da un'auto a Pietra Ligure sull'Aurelia, al confine con Loano.

Il bambino, per la dinamica dell'incidente, è stato portato in codice rosso al santa Corona di Pietra Ligure ma è vigile, ha risposto ai soccorritori, ha reagito piangendo e non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione sarebbe fuggito al controllo dei genitori. Sul posto è intervenuta la polizia municipale e l'automedica del 118 Sierra e Pietra Soccorso. Allertata la polizia stradale