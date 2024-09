Savona, l'ultimo commosso saluto all'ex assessore di Quiliano Pierluigi Lavazelli

Le foto di famiglia che scorrevano sullo schermo, il commovente saluto delle figlie e il ricordo di chi aveva avuto l'onore e il piacere di stare al suo fianco.

In tanti, parenti, amici, conoscenti, amministratori ed ex amministratori (il sindaco Nicola Isetta e membri della giunta e l'ex primo cittadino Alberto Ferrando con l'ex assessore Mara Giusto) hanno voluto salutare per l'ultima volta nella Sala del Commiato dell'ara crematoria del cimitero di Zinola Pierluigi Lavazelli, scomparso nei giorni scorsi all'età di 65 anni.