Maltempo in arrivo, Savona al lavoro. Assessore Parodi: "Attivata pulizia tombini e spazzamento"

"Abbiamo attivato la pulizia dei tombini e lo spazzamento già da questa mattina".

E' previsto un violento acquazzone soprattutto nella prima mattinata di giovedì nel savonese e l'assessore ai lavori pubblici del comune di Savona Lionello Parodi ha predisposto interventi di prevenzione sul territorio dopo che lo scorso 18 agosto una bomba d'acqua sulla città capoluogo aveva creato alcune criticità in via Stalingrado, alle Fornaci e nel quadrilatero tra Corso Mazzini e Corso Colombo.

"Il nostro tecnico è al lavoro per un piano di pulizia di fiumi e torrenti e nel mese di settembre la maggior parte della pulizia verrà effettuata - continua Parodi che ha ricordato che sono stati stanziati circa 90mila euro - E prevista in diverse zone, dal Letimbro, al Lavanestro, il Quiliano. Vogliamo procedere con tutta la prevenzione possibile. Faremo comunque domani il punto con il Sindaco e la protezione civile".

Sono inoltre previsti interventi più strutturali come i lavori sul rio Molinero nella zona di via Stalingrado all'incrocio con via Buonarroti (da ieri sono stati consegnati i lavori, i tecnici hanno effettuato un sopralluogo) e successivamente in via Bonini.

Previste anche le lavorazioni sul Letimbro di ampliamento del letto nella zona del ponte di Santa Rita e nella parte nord tramite un accordo con Binario Blu.