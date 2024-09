Cairo, 4 pecore morte per la malattia della "lingua blu"

L'entroterra savonese è alle prese con una nuova emergenza sanitaria animale: il virus della Blue Tongue, o febbre catarrale degli ovini, ha colpito diverse aree, provocando la morte di quattro pecore a Cairo Montenotte. Questo episodio segue altri decessi registrati nei giorni scorsi a Sassello, Stella e Calizzano, portando preoccupazione tra gli allevatori della zona.

Il virus della Blue Tongue è una malattia virale che colpisce ruminanti come bovini, ovini e caprini, ma non rappresenta un rischio per la salute umana. La trasmissione avviene esclusivamente attraverso il morso di un minuscolo moscerino, il Culicoides, che dopo essersi nutrito del sangue di un animale infetto, può infettare altri animali sani. È importante sottolineare che la malattia non si diffonde direttamente da un animale all'altro, né tramite contatto con animali infetti, né attraverso il consumo di prodotti di origine animale come carne o latte.

In risposta a questa situazione critica, Alisa, l'azienda sanitaria della Regione Liguria, ha attivato tutte le procedure necessarie per contenere la diffusione del virus. Sono state avviate campagne informative rivolte agli allevatori, con il supporto delle associazioni di categoria, per fornire dettagli sulla vaccinazione degli animali, le misure di prevenzione e le modalità di trasmissione della malattia.

La Blue Tongue non è una novità per gli allevatori italiani, che in passato hanno già dovuto fare i conti con questa malattia. Tuttavia, la sua riemersione in aree come quella savonese richiama l'attenzione sull'importanza di una prevenzione rigorosa. Come già accaduto per la peste suina, è fondamentale che i proprietari di animali sensibili adottino tutte le precauzioni necessarie per proteggere i loro allevamenti.