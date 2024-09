Elezioni regionali, l’ultimatum di Renzi: “Per vincere la sinistra ha bisogno di noi, se la linea è quella di Schlein ci siamo altrimenti no”

Matteo Renzi non vuole più aspettare e passa all’attacco. Da giorni l’ingresso di Italia Viva nel ‘campo largo’ tiene banco nelle cronache politiche regionali e nazionali, specie dopo i netti “no” di Ferruccio Sansa, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle.



Sembra ormai chiaro che, almeno in Liguria, l’ala più radicale dell’alleanza progressista abbia più di qualche remora nel far entrare i centristi all’interno della squadra, soprattutto per via del loro appoggio alla giunta di centrodestra del sindaco di Genova, Marco Bucci.



E ora Renzi lancia l’ultimatum tramite la sua eNews: “In queste settimane abbiamo tolto tutti gli alibi dal campo, sparecchiato la tavola da tutti i pregiudizi e fatto un lavoro faticoso, ma certosino, per impostare il futuro. Adesso la partita è semplice: se la linea nel centrosinistra la dà il Pd con Elly Schlein, ovvero nessuno che metta veti e l'idea di costruire un'alternativa al governo di Meloni e Salvini, noi ci stiamo e saremo decisivi. Diversamente, se la linea nel centrosinistra la dà il Fatto Quotidiano con Marco Travaglio, mantenendo il veto contro il centro, noi ci tiriamo fuori”.

“Questo governo non sta facendo bene - aggiunge il leader di Italia Viva - se l'opposizione è una maggioranza matematica, ma non politica, è perché ci sono troppi veti. Sono questi a fare un grande regalo a Meloni, Salvini e Vannacci. Questa è la dimostrazione, come spiega Pietro Senaldi su Libero, che la sinistra per vincere ha bisogno anche di noi”.