Petizione per la riapertura di Corso Italia, più di 1800 le firme: "La battaglia del buon senso contro l’arroganza e la presunzione di chi non torna indietro"

Dopo 5 giorni di raccolta sono poco meno di 1700 le firme di residenti e oltre 150 di non residenti che chiedono la riapertura a Savona di Corso Italia, nel tratto tra via dei Vegerio e via Paleocapa, pedonalizzata nel gennaio dello scorso anno.

La petizione è stata lanciata dai gruppi di opposizione consiliare e sono diverse le attività commerciali che hanno aderito alla raccolta.

"Oggi (ieri. ndr) si sono aggiunti altri due negozi, uno alla Villetta e un altro a Villapiana - raccontano i consiglieri Fabio Orsi, Manuel Meles e Maurizio Scaramuzza a nome dei gruppi che stanno organizzando la raccolta firme - Le persone ci dicono di andare avanti (e lo faremo per tutto il mese) e ci ringraziano ma siamo noi a ringraziare chi si sta mettendo a disposizione e ci aiuta. Abbiamo in programma di mantenere almeno un banchetto pomeridiano e possibilmente due nel week end Con l’avvio delle scuole aggiungeremo altre iniziative. Gli esercizi commerciali si stanno dimostrando il vero motore dell’iniziativa".

"La cosa che dimostra la bontà dell’iniziativa è che nessuno è interessato a chi siede dietro al banchetto, che colore politico abbia; tra chi non ci conosce, nessuno ci ha chiesto di che partito o lista siamo perché ciò è irrilevante. È la battaglia del buon senso contro l’arroganza e la presunzione di chi non torna indietro per non ammettere di aver sbagliato ed esaspera i cittadini" continuano i tre consiglieri comunali di minoranza.

La petizione si può firmare in via Paleocapa-angolo Corso Italia davanti alla gioielleria Vecchia Savona dalle 17 alle 19 e nei negozi: ll Pellicano (Via Manzoni); Caffè Centrale (Piazza Mameli); Bar Olimpia (Via dei Vegerio); Autoscuola Mura (Via Battisti); Pet Shop (Via dei Vegerio); Casa della Gomma (Corso Italia); Cocktail Balance (Via Baglietto – Darsena); Polleria Cri e Mauri (Corso Tardy e Benech); Bar Cucciolo (Via Boselli); By Sabina Hairstyle (Via Vanini 25r) Tabaccheria (Via Verdi-angolo via Padova).