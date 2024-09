Ora è ufficiale: il "Derby della Lanterna" si giocherà mercoledì 25 settembre alle 21

Stilato il calendario di anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato, ora è ufficiale anche la data del ritorno in scena del "Derby della Lanterna": Genoa e Sampdoria si affronteranno al "Luigi Ferraris" per i sedicesimi di Coppa Italia mercoledì 25 settembre alle ore 21.00 con diretta anche su Italia Uno.

La stracittadina numero , quattordicesima nella competizione nazionale, torna dopo oltre due anni d'assenza. L'ultimo precedente tra rossoblù e blucerchiati risale al 30 aprile 2022 quando a decidere la sfida in favore della squadra allora allenata da Marco Giampaolo fu la rete di Sabiri con il rigore sbagliato al 96' da Mimmo Criscito.

Da allora i destini delle due genovesi non si sono più incrociati sul campo, torneranno a farlo in una gara dove la squadra di Alberto Gilardino giocherà in casa. Proprio sull'organizzazione si è molto dibattuto in queste settimane dopo il passaggio del precedente turno da parte delle due compagini, tra orari, fantasmi di porte chiuse per questioni di ordine pubblico e vendite limitate ai tifosi sampdoriani, considerati "ospiti" secondo il criterio della coppa che consente di giocare in casa alla squadra meglio classificatasi nella stagione precedente.

Su questo ha fatto chiarezza nelle scorse ora il presidente genoano Zangrillo, che ha ammesso di aver incontrato nei giorni scorsi il Prefetto, il quale avrebbe chiesto di garantire "quei principi di logica organizzazione che portano a non fare correre rischi superiori a quelli che già si corrono" trattandosi di un derby con due tifoserie che nell'ultimo periodo hanno avuto qualche schermaglia eccessiva tra di loro. Parole che lasciano presagire, in attesa delle precise indicazioni sulla vendita, come vi sarà una classica suddivisione dei settori con Gradinata Sud e attiguo settore ospiti normalmente e interamente dedicati ai sostenitori blucerchiati.