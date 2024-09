Albenga sott'acqua, ore di duro lavoro per i vigili del fuoco: arrivati rinforzi da Milano, Genova e Spezia

Albenga sta affrontando le conseguenze del maltempo delle ultime ore. Lo straripamento del rio Antognano ha provocato gravi allagamenti, interessando numerosi garage e scantinati di notevoli dimensioni.

In risposta all'emergenza, i vigili del fuoco savonesi stanno operando incessantemente sul campo. Per far fronte alla situazione, sono giunti rinforzi da Milano, Spezia e Genova, oltre al personale già mobilitato per l'allerta arancione.

Nonostante gli sforzi intensivi, rimangono ancora tra 35 e 40 interventi in attesa di essere completati. Si preannunciano quindi ore di duro lavoro per i soccorritori, che continuano a lottare contro le conseguenze del maltempo e a garantire sicurezza e assistenza ai residenti colpiti.

Attualmente, circa 30 unità dei vigili del fuoco sono impegnate sul territorio ingauno.