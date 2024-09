Albenga, il presidente ad interim Piana nelle zone alluvionate: “Necessari interventi straordinari, è zona produttiva importantissima”

" Vorrei fare i complimenti, innanzitutto, ai volontari della Protezione Civile e, soprattutto, agli ispettorati dell'Agricoltura, che sono intervenuti tempestivamente fornendo i primi aiuti ai nostri imprenditori – afferma Piana - . È evidente che sarà necessario intervenire con lavori straordinari e strutturali per evitare che una realtà economica importante come quella della piana di Albenga, rinomata per la produzione di piante in vaso e aromatiche, subisca ogni anno danni significativi ".

" Alcuni lavori di manutenzione erano già in corso, e nel corso degli anni sono stati realizzati vari interventi. Solo come Protezione Civile, negli ultimi 5-6 anni, sono stati stanziati quasi 10 milioni di euro – continua - . Per quanto riguarda l'agricoltura, abbiamo recentemente approvato un Programma di Sviluppo Rurale (PSR) vicino alla zona, con un contributo di 2 milioni di euro. La Regione, quindi, è intervenuta sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria ".

Tuttavia, se per l'emergenza attuale stamani è stata annunciata l'imminente domanda al Governo dello stato di calamità naturale per far fronte a questi ultimi danni in fase di valutazione da parte dell'ente regionale attraverso le quadre operative regionali, il presidente Piana riconosce la necessità di chiedere ulteriori fondi per soluzioni più strutturali per supportare le attività agricole.

"Il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi mi ha già telefonato e lo aspetto nel pomeriggio per valutare la possibilità di destinare ulteriori risorse, considerando anche i numerosi interventi previsti nella nostra regione. L'obiettivo è riuscire a garantire una risposta concreta ai nostri imprenditori, sia dal punto di vista economico che produttivo, dato che nella piana di Albenga produciamo quasi il 25% delle piante in vaso dell'intero territorio nazionale. Questo - conclude Piana - ci rende una realtà fondamentale per il settore".