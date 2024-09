Maltempo ad Albenga: esondazioni, allagamenti e danni gravi. Vigili del fuoco e Protezione Civile in azione

Dalla notte scorsa i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile di Albenga sono impegnati in numerosissimi interventi di soccorso per arginare i danni dell’ondata di maltempo che si è abbattuto su tutto il ponente savonese (leggi QUI), in particolare nella zona ingauna. Qui stanno convergendo anche squadre dei Vigili del fuoco da Genova e dalla Spezia.

Ad Albenga, le forti piogge hanno causato allagamenti in diverse aree della città. Molti garage, cantine e piani bassi delle abitazioni sono stati invasi dall’acqua e in parecchie abitazioni è mancata a lungo la corrente elettrica. Gravi danni alle coltivazioni.

Dopo aver affrontato le emergenze della notte, Vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile stanno ora operando su tutto il territorio. In particolare, per lo svuotamento di scantinati e garage interrati con l'utilizzo di pompe idrovore.

Nella notte sono esondati diversi rii: l'Antognano, il Carenda, il Carendetta e il Fasceo. “Ricordiamo che è ancora in corso l'esecuzione del secondo lotto di adeguamento e messa in sicurezza idraulica – dicono dal Comune -. L'opera da 6 milioni di euro – I lotto già eseguito e II lotto in corso di completamento”.

Purtroppo, a causa delle forti piogge e del vento, hanno subito danni anche le produzioni agricole e attività di artigiani del territorio. “Sono un artigiano giardiniere, ho il deposito a Campochiesa d’Albenga, in regione Poggi. Si è allagato completamente, penso di aver subito un danno di circa 100mila euro – afferma scoraggiato Alessio Pastorelli -. Ho perso tutta l’attrezzatura dell’azienda”.

Numerose anche le segnalazioni di cittadini che hanno subito ingenti danni ai garage, agli scantinati e a tutte le cose che vi erano ricoverate, auto comprese.

Nella notte è anche stato necessario evacuare una famiglia a Campochiesa d’Albenga. Fortunatamente, non si sono verificati danni alle persone.

“Eventi come quello accaduto stanotte – che purtroppo si verificano sempre più frequentemente in diverse zone d'Italia (e non solo) – sono imprevedibili e difficilmente arginabili, basti guardare ai dati. Su Albenga sono caduti 103 mm di pioggia in 3 ore. Invitiamo tutti alla massima prudenza", concludono dal Comune.

"Alla centrale operativa stanno arrivando numerose richieste di aiuto. Stiamo cercando di valutare le priorità di intervento e sicuramente ci sarà da lavorare per tutta la giornata", commenta il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.