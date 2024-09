Albenga travolta dal maltempo: la distruzione e la rabbia tra i cittadini colpiti

Le piogge torrenziali della scorsa notte hanno trasformato le campagne in distese di fango, devastando coltivazioni, abitazioni e infrastrutture. Molte famiglie si sono svegliate nel caos, con l'acqua che ha invaso garage, scantinati e abitazioni, cancellando in pochi minuti il lavoro di mesi, effetti personali, magari ricordi cari, e lasciando dietro di sé danni ingenti e sconforto.

Durante la notte, i rii Antognano, il Carenda, il Carendetta e il Fasceo sono esondati, causando gravi allagamenti. A Campochiesa d'Albenga è stata necessaria l'evacuazione di una famiglia, ma fortunatamente non si registrano feriti. Questo rappresenta l'unica nota positiva in una situazione altrimenti drammatica.

Gli agricoltori, pilastro dell’economia albenganese, sono in ginocchio. Crisantemi pronti alla fioritura, stelle di Natale, erbe aromatiche, ciclamini: tutte produzioni che erano destinate al mercato, ora ridotte a cumuli di detriti. Dove c’erano distese di meravigliosi fiori, ora solo i teli neri sporchi di fango e in qualche campo, neanche più quelli, portati via dal vento.

"Non è la prima volta che succede - racconta un agricoltore con voce spezzata -, ma questa pioggia è stata più feroce delle altre. E ogni volta perdiamo tutto. Bisogna assolutamente fare qualcosa". La stessa sorte è toccata agli artigiani locali, come Alessio Pastorelli: "Il mio deposito è andato distrutto. Ho perso tutta l’attrezzatura, circa 100mila euro di danni". O ancora il titolare di un'azienda che produce macchine per l'agricoltura: "Periodicamente succede, ma non se ne può più. Questa volta migliaia di euro di danni, centraline e motori da buttare via".